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Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей)

Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей) 3.2.2

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Версия:
3.2.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
EasyTech
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 216
Скриншоты
Описание

Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей) - Отправляйтесь во времена когда на Римскую Империю оказывали сильное давление несколько сторон. И вот война стала неизбежной, сражайтесь за своё право с доблестными воинами противника.

С вами будут сражаться самые известные военачальники, такие как: Цезарь, Помпей, Спартак и другие. Становитесь свидетелем зарождения великого полководца.

В режиме компании вы сможете торговать, строить города и устраивать мелкий войны. Изучайте новые технологии и выбирайте путь цивилизации.

В режиме завоевания вам предстоит захватить практически пол земного шара, объявляйте войны созданным альянсам и побеждайте.


Информация о модах
  • Неограниченное количество медалей
  • Бесконечные деньги
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Военные игры на Андроид
Военные игры на Андроид
 Теги темы: Военные

Скачать Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей) v3.2.2 MOD APK

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Скачать Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей)


Комментарии (1)
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230180
230180 4 ноября 2022 02:08
Скачалось, но получается зайти в гугл/фейсбук при входе, мод бесполезен если ты не можешь даже начать играть, с фейсбуком впн тоже не работает
+4
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