Версия:
3.2.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
EasyTech
Обновлено:
Сегодня, 01:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 216
Описание
Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей) - Отправляйтесь во времена когда на Римскую Империю оказывали сильное давление несколько сторон. И вот война стала неизбежной, сражайтесь за своё право с доблестными воинами противника.
С вами будут сражаться самые известные военачальники, такие как: Цезарь, Помпей, Спартак и другие. Становитесь свидетелем зарождения великого полководца.
В режиме компании вы сможете торговать, строить города и устраивать мелкий войны. Изучайте новые технологии и выбирайте путь цивилизации.
В режиме завоевания вам предстоит захватить практически пол земного шара, объявляйте войны созданным альянсам и побеждайте.
Информация о модах
- Неограниченное количество медалей
- Бесконечные деньги
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