Описание

Great Conqueror: Rome (Мод, Много медалей) - Отправляйтесь во времена когда на Римскую Империю оказывали сильное давление несколько сторон. И вот война стала неизбежной, сражайтесь за своё право с доблестными воинами противника.

С вами будут сражаться самые известные военачальники, такие как: Цезарь, Помпей, Спартак и другие. Становитесь свидетелем зарождения великого полководца.

В режиме компании вы сможете торговать, строить города и устраивать мелкий войны. Изучайте новые технологии и выбирайте путь цивилизации.

В режиме завоевания вам предстоит захватить практически пол земного шара, объявляйте войны созданным альянсам и побеждайте.