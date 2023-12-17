Roblox (Мод меню) 2.628.388
Roblox - это увлекательная игра, которая открывает новую эру в мире экшн-игр, в которой индивидуальность игроков ценится выше всего. Она предоставляет игрокам уникальную возможность создавать свои собственные игры и миры, готовясь к эпическим соревнованиям с другими игроками.
Этот продукт действительно выделяется на фоне других игр, так как он приносит свежий взгляд на игровую индустрию. Игроки могут не только выбирать из существующих игр, но и создавать собственные игры с уникальными мирами, персонажами и правилами. Эта свобода творчества позволяет каждому игроку воплотить свои идеи и фантазии в реальность. Одной из замечательных особенностей Roblox является его активное сообщество игроков. Сотни тысяч игроков со всего мира создают и делятся своими играми, что создает огромное разнообразие контента для всех. Всегда найдется что-то, что подходит именно вам.
[МЕНЮ ИГРОКА]
– WALLHACK
– GODMODE
– ТЕЛЕПОРТ
– ТЕЛЕПОРТ
[КОСНУТЬСЯ СТЕНЫ]
– РЕЖИМ ВЗРЫВА
– ИГРОК ПАДЕТ ПРИ ПРЫЖКЕ
– ВЫБИРАЙТЕСЬ ИЗ ТЮРЬМЫ
– СДЕЛАЙТЕ ЛАГГИ СВОИМИ ВРАГАМИ
– КРОЛИК НАДЕЖДА
– ОБРАТНАЯ ХОДЬБА
– УДАЛИТЬ АНИМАЦИЮ ХОДА
– СТОП ЭКРАН
[МЕНЮ ПОЛЕТА И ПРЫЖКА]
— ПОЛЕТ
— НЕСКОЛЬКО ПРЫЖКОВ
— НИЗКИЙ ПРЫЖОК
— ОБЫЧНЫЙ ПРЫЖОК
— ВЫСОКИЙ ПРЫЖОК
— МЕГА ПРЫЖОК
— НЕБЕСНЫЙ ПРЫЖОК
[МЕНЮ СКОРОСТИ]
– СКОРОСТЬ ВПЕРЕД
– СКОРОСТЬ НАЗАД
[МЕНЮ МИРА]
— ТЕМНЫЙ РЕЖИМ
— УВЕЛИЧИТЬ ПОДСВЕТКУ КАРТЫ
— CHAMS
— CHAMS V2
— РЕНТГЕНОВСКИЙ
[ЦВЕТА КАРТЫ]
– КРАСНАЯ КАРТА
– СИНЯЯ КАРТА
– ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
– ФИОЛЕТОВАЯ КАРТА
– ЖЕЛТАЯ КАРТА
MOD V2
*Визуальные эффекты игрока*
— Удалить анимацию ходьбы
— Заморозить положение тела игрока
— Заморозить камеру
— 2D-тело
— 2D-ноги
— Удалить тело
— Удалить руки
— Удалить ноги
*Аккаунт игрока*
- Забанить (меня)
* Мировые визуальные эффекты *
- Увеличить свет
- Увеличить тень
- Темный режим
- Темный режим V2
- Мир Chams
*Игровые читы*
- Walking ragdoll
- Walking ragdoll V2
- Всегда падать
- Fly hack V1/V2/V3
- Falling ragdoll
- Bunny Hope
- Заморозить игрока и упасть
- Fall player and fly
- Bunny Hope
- Bunny Hope+Jump hack
- Fly hack (Удерживать кнопку прыжка)
– Невозможно прыгать
– Высокий прыжок
– Бесконечные прыжки
*Спидхак игрока*
– Спидхак V1 (1~3)
– Спидхак V2 (1~3)
Скачать Roblox (Мод меню) 2.628.388 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство