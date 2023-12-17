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Roblox (Мод меню)

Roblox (Мод меню) 2.628.388

2383
437
Скачать (133 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Roblox Corporation
Версия:
2.628.388
Категория:
Приключения / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 133 Мб
id приложения:
com.roblox.client
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2383
Комментарии:
36
Просмотров:
431 046

Roblox - это увлекательная игра, которая открывает новую эру в мире экшн-игр, в которой индивидуальность игроков ценится выше всего. Она предоставляет игрокам уникальную возможность создавать свои собственные игры и миры, готовясь к эпическим соревнованиям с другими игроками.


Этот продукт действительно выделяется на фоне других игр, так как он приносит свежий взгляд на игровую индустрию. Игроки могут не только выбирать из существующих игр, но и создавать собственные игры с уникальными мирами, персонажами и правилами. Эта свобода творчества позволяет каждому игроку воплотить свои идеи и фантазии в реальность. Одной из замечательных особенностей Roblox является его активное сообщество игроков. Сотни тысяч игроков со всего мира создают и делятся своими играми, что создает огромное разнообразие контента для всех. Всегда найдется что-то, что подходит именно вам.


Скриншоты

Информация о модах

[МЕНЮ ИГРОКА]


– WALLHACK

– GODMODE

– ТЕЛЕПОРТ 

– ТЕЛЕПОРТ


[КОСНУТЬСЯ СТЕНЫ]


– РЕЖИМ ВЗРЫВА 

– ИГРОК ПАДЕТ ПРИ ПРЫЖКЕ 

– ВЫБИРАЙТЕСЬ ИЗ ТЮРЬМЫ

– СДЕЛАЙТЕ ЛАГГИ СВОИМИ ВРАГАМИ 

– КРОЛИК НАДЕЖДА

– ОБРАТНАЯ ХОДЬБА 

– УДАЛИТЬ АНИМАЦИЮ ХОДА 

– СТОП ЭКРАН



[МЕНЮ ПОЛЕТА И ПРЫЖКА]


— ПОЛЕТ 

— НЕСКОЛЬКО ПРЫЖКОВ

— НИЗКИЙ ПРЫЖОК

— ОБЫЧНЫЙ ПРЫЖОК

— ВЫСОКИЙ ПРЫЖОК

— МЕГА ПРЫЖОК 

— НЕБЕСНЫЙ ПРЫЖОК


[МЕНЮ СКОРОСТИ]


– СКОРОСТЬ ВПЕРЕД

– СКОРОСТЬ НАЗАД


[МЕНЮ МИРА]


— ТЕМНЫЙ РЕЖИМ 

— УВЕЛИЧИТЬ ПОДСВЕТКУ КАРТЫ

— CHAMS

— CHAMS V2

— РЕНТГЕНОВСКИЙ


[ЦВЕТА КАРТЫ]


– КРАСНАЯ КАРТА

– СИНЯЯ КАРТА

– ЗЕЛЕНАЯ КАРТА

– ФИОЛЕТОВАЯ КАРТА

– ЖЕЛТАЯ КАРТА


MOD V2


  *Визуальные эффекты игрока*
— Удалить анимацию ходьбы
— Заморозить положение тела игрока
— Заморозить камеру
— 2D-тело
— 2D-ноги
— Удалить тело
— Удалить руки
— Удалить ноги
   *Аккаунт игрока*
- Забанить (меня)
   * Мировые визуальные эффекты *
- Увеличить свет
- Увеличить тень
- Темный режим
- Темный режим V2
- Мир Chams
   *Игровые читы*
- Walking ragdoll
- Walking ragdoll V2
- Всегда падать
- Fly hack V1/V2/V3
- Falling ragdoll
- Bunny Hope
- Заморозить игрока и упасть
- Fall player and fly
- Bunny Hope
- Bunny Hope+Jump hack
- Fly hack (Удерживать кнопку прыжка)
– Невозможно прыгать
– Высокий прыжок
– Бесконечные прыжки
   *Спидхак игрока*
– Спидхак V1 (1~3)
– Спидхак V2 (1~3)

 Теги темы: Мод меню

Скачать Roblox (Мод меню) 2.628.388 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
133 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
133 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Roblox (Мод меню)


Комментарии (36)
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Снюсоед
Снюсоед В среду в 00:46
Зделайте мод Роблокса на золотое вращение
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 мая 2024 01:40
IVAN56k89, пока не выпустили
+1
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IVAN56k89
IVAN56k89 9 мая 2024 15:03
А где мод 2 скачать?
0
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ЛІЗА
ЛІЗА 19 апреля 2024 20:59
Я рада вас бочоти
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 марта 2024 01:36
лол, скачайте по 1 ссылке, файлы идентичные.
+1
Ответить
лол
лол 21 марта 2024 11:51
у меня на 2 ссылку не отправляет испрафте пжжжжжжж
-1
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Никита
Никита 11 марта 2024 15:20
Пожалуйста сделайте мод на сильный урон
+6
Ответить
Танюха
Танюха 13 января 2024 10:29
Вова,
да,
я тоже хочу max mobs
+1
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Гость Kirill
Гость Kirill 2 января 2024 00:36
харе ставлять каждый раз тупой мод Литл апкс там ничего не работает вам не день самим сделать ахуенный мод или вы на люди?
-12
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Ноу нейм
Ноу нейм 17 декабря 2023 11:16
Что за отстой я скачал и оно вылетает я даже войти не могу
-11
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