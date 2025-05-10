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Human: Fall Flat (Встроенный кэш)

Human: Fall Flat (Встроенный кэш) 2.4.0

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77
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Версия:
2.4.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
505 Games Srl
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
154 821
Скриншоты
Описание

Human: Fall Flat - Платформер-головоломка, которая основана на законах физики. В Human: Fall Flat вы будете играть в роли человечка, который толком на ногах стоять ещё не научился. Осмотрите окружающий вас мир и находите творческий подход ко всему что видите. Вы сможете овладеть мастерством паркура, ваш персонаж сможет бегать, ходить, прыгать, взаимодействовать с предметами, зализать на высокие здания и многое другое.


Решайте головоломки с множеством вариантов решения, исследуйте окружение, открывайте секреты и находите решения.

Кроме решения сложных и забавных головоломок вы сможете настраивать своего персонажа как захотите, одевайте на него смешные наряды, оденьте в принцессу, ниндзя, собакой... так же комбинируйте одежду.


Информация о модах

Полная версия игры


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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Human: Fall Flat (Встроенный кэш) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Human: Fall Flat (Встроенный кэш)


Комментарии (5)
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Гость Данил
Гость Данил 2 января 2024 12:05
Ора я ни где не могу найти оригинал подаётся только пиратка и из- за этого не получается войти в гугл плей кто смог найти оригинал не пиратку помогите пж
0
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Ccompas301
Ccompas301 15 апреля 2023 16:34
Почему мультиплеер не работает? Невозможно играть по сети(
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 февраля 2023 01:09
vhfpm., Должен работать
-4
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vhfpm.
vhfpm. 24 февраля 2023 23:54
онлайн будет работать?
0
Ответить
как скачать
как скачать 18 декабря 2022 20:02
Игра будет открываться?
-12
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