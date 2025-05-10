Описание

Human: Fall Flat - Платформер-головоломка, которая основана на законах физики. В Human: Fall Flat вы будете играть в роли человечка, который толком на ногах стоять ещё не научился. Осмотрите окружающий вас мир и находите творческий подход ко всему что видите. Вы сможете овладеть мастерством паркура, ваш персонаж сможет бегать, ходить, прыгать, взаимодействовать с предметами, зализать на высокие здания и многое другое.





Решайте головоломки с множеством вариантов решения, исследуйте окружение, открывайте секреты и находите решения.

Кроме решения сложных и забавных головоломок вы сможете настраивать своего персонажа как захотите, одевайте на него смешные наряды, оденьте в принцессу, ниндзя, собакой... так же комбинируйте одежду.