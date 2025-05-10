Human: Fall Flat (Встроенный кэш) 2.4.0
Human: Fall Flat - Платформер-головоломка, которая основана на законах физики. В Human: Fall Flat вы будете играть в роли человечка, который толком на ногах стоять ещё не научился. Осмотрите окружающий вас мир и находите творческий подход ко всему что видите. Вы сможете овладеть мастерством паркура, ваш персонаж сможет бегать, ходить, прыгать, взаимодействовать с предметами, зализать на высокие здания и многое другое.
Решайте головоломки с множеством вариантов решения, исследуйте окружение, открывайте секреты и находите решения.
Кроме решения сложных и забавных головоломок вы сможете настраивать своего персонажа как захотите, одевайте на него смешные наряды, оденьте в принцессу, ниндзя, собакой... так же комбинируйте одежду.
Полная версия игры
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.