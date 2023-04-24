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Одинокий Xакер (Мод, Много денег)

Одинокий Xакер (Мод, Много денег) 24.5

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Версия:
24.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
The Lonely Developer
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 676
Скриншоты
Описание

The Lonely Hacker - захватывающий симулятор, который позволит вам виртуально погрузиться в мир хакерства и ощутить себя настоящим онлайн-преступником с таинственной личностью. В этой игре вас ожидает креативный и необычный игровой процесс, который позволит вам испытать аутентичные методы и тактики, используемые опытными хакерами.


В The Lonely Hacker вы будете изучать различные виртуальные устройства и системы, пытаясь взломать их для достижения своих целей. Вы сможете использовать различные инструменты и техники, чтобы обойти системные защиты, взламывать пароли и получать доступ к конфиденциальной информации. Однако помните, что виртуальное хакерство - это всего лишь симуляция, и использование полученных знаний в реальной жизни для незаконных целей является противозаконным.


Игра редоставляет возможность увлекательного и познавательного опыта, где вы можете расширить свои знания в области информационной безопасности и узнать больше о том, как работает мир компьютерных систем и защиты. Вам предстоит стать мастером хакерства, разгадывая сложные головоломки и преодолевая технические преграды. Готовьтесь к захватывающему приключению в мире виртуального хакерства с The Lonely Hacker, где ваше креативное мышление и навыки будут протестированы на прочность!


Информация о модах
  • Когда вы войдете в игру, нажмите кнопку воспроизведения и продолжите игру в автономном режиме, вы начнете с большой суммы денег. Если вы хотите играть без читов, просто нажмите кнопку новой игры.



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 Теги темы: Много денег

Скачать Одинокий Xакер (Мод, Много денег) v24.5 MOD APK

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Скачать Одинокий Xакер (Мод, Много денег) 350 Мб Ссылка 2 350 Мб

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