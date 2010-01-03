Traffix (Мод, Patched) - В этой минималистичной игре вам предстоит управлять светофорами, что-бы регулировать движение в самых больших городах мира. Не позволяйте допустить хаос и многочасовые заторы на дорогах, правильно включайте светофор что-бы не создавать сильных помех едущему транспорту, пробок быть не должно.





Здесь всё работает как в реальной жизни, переключайте сигналы светофоров: красный, жёлтый и зелёный. Вы будете встречать самые разные автомобили на дорогах разных городов, сделайте всё что-бы они не столкнулись! Игра визуально приятная с хитрыми уровнями, по этому отвлекаться не стоит, на секунду отвернулся и произошла авария.