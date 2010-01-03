Traffix (Мод, Patched) 9.1.1
Версия:
9.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InfinityGames.io
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 147
Traffix (Мод, Patched) - В этой минималистичной игре вам предстоит управлять светофорами, что-бы регулировать движение в самых больших городах мира. Не позволяйте допустить хаос и многочасовые заторы на дорогах, правильно включайте светофор что-бы не создавать сильных помех едущему транспорту, пробок быть не должно.
Здесь всё работает как в реальной жизни, переключайте сигналы светофоров: красный, жёлтый и зелёный. Вы будете встречать самые разные автомобили на дорогах разных городов, сделайте всё что-бы они не столкнулись! Игра визуально приятная с хитрыми уровнями, по этому отвлекаться не стоит, на секунду отвернулся и произошла авария.
Информация о модах
Убрана проверка лицензии.
Скачать Traffix (Мод, Patched) 9.1.1 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство