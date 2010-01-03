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Traffix (Мод, Patched)

Traffix (Мод, Patched) 9.1.1

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Версия:
9.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
InfinityGames.io
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 147

Traffix (Мод, Patched) - В этой минималистичной игре вам предстоит управлять светофорами, что-бы регулировать движение в самых больших городах мира. Не позволяйте допустить хаос и многочасовые заторы на дорогах, правильно включайте светофор что-бы не создавать сильных помех едущему транспорту, пробок быть не должно.


Здесь всё работает как в реальной жизни, переключайте сигналы светофоров: красный, жёлтый и зелёный. Вы будете встречать самые разные автомобили на дорогах разных городов, сделайте всё что-бы они не столкнулись! Игра визуально приятная с хитрыми уровнями, по этому отвлекаться не стоит, на секунду отвернулся и произошла авария.


Скриншоты

Информация о модах

Убрана проверка лицензии.

 Теги темы: Логические, Patched

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Скачать Traffix (Мод, Patched) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

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