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Car Stunt Races: Mega Ramps (Мод, Unlocked/много денег)

Car Stunt Races: Mega Ramps (Мод, Unlocked/много денег) 3.3.0

Автомобильные трюки с экспериментальной физикой
42
9
Скачать (135 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AxesInMotion Racing
Версия:
3.3.0
Категория:
Гонки / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
id приложения:
com.aim.stunts
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
42
Комментарии:
0
Просмотров:
10 332

Car Stunt Races: Mega Ramps - Симулятор автомобильных трюков с экспериментальной физикой! В этой игре вам предстоит выполнять самые без башенные трюки, столкновения, прыжки, дрифт и много других трюков на самых разнообразных автомобилях.


Кроме выполнения заготовленных заданий, вы сможете прокатится в открытом режиме, ничего не выполняя, выполнять трюки на любых участках дороги и трамплинах. Проходите самые сложные испытания, выполняйте буквально паркур на автомобилях. Довольно реалистичные столкновения и повреждения на автомобилях. Проходите самые закрученные трассы, такого вы ещё нигде не видели. Режимы игры: Гонка, Прыжки, футбол и боулинг!


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • VIP разблокирован
  • Без рекламы



 Теги темы: Много денег, Автомобили, Unlocked

Скачать Car Stunt Races: Mega Ramps (Мод, Unlocked/много денег) 3.3.0 взлом

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Скачать Car Stunt Races: Mega Ramps (Мод, Unlocked/много денег)
135 Мб
Ссылка 2
135 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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