Car Stunt Races: Mega Ramps - Симулятор автомобильных трюков с экспериментальной физикой! В этой игре вам предстоит выполнять самые без башенные трюки, столкновения, прыжки, дрифт и много других трюков на самых разнообразных автомобилях.





Кроме выполнения заготовленных заданий, вы сможете прокатится в открытом режиме, ничего не выполняя, выполнять трюки на любых участках дороги и трамплинах. Проходите самые сложные испытания, выполняйте буквально паркур на автомобилях. Довольно реалистичные столкновения и повреждения на автомобилях. Проходите самые закрученные трассы, такого вы ещё нигде не видели. Режимы игры: Гонка, Прыжки, футбол и боулинг!