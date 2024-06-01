Car Stunt Races: Mega Ramps (Мод, Unlocked/много денег) 3.3.0
Автомобильные трюки с экспериментальной физикой
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AxesInMotion Racing
Версия:
3.3.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
42
Комментарии:
0
Просмотров:
10 332
Car Stunt Races: Mega Ramps - Симулятор автомобильных трюков с экспериментальной физикой! В этой игре вам предстоит выполнять самые без башенные трюки, столкновения, прыжки, дрифт и много других трюков на самых разнообразных автомобилях.
Кроме выполнения заготовленных заданий, вы сможете прокатится в открытом режиме, ничего не выполняя, выполнять трюки на любых участках дороги и трамплинах. Проходите самые сложные испытания, выполняйте буквально паркур на автомобилях. Довольно реалистичные столкновения и повреждения на автомобилях. Проходите самые закрученные трассы, такого вы ещё нигде не видели. Режимы игры: Гонка, Прыжки, футбол и боулинг!
Информация о модах
- Бесконечные деньги
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- Без рекламы
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