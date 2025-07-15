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JDM racing (Мод, Много денег)

JDM racing (Мод, Много денег) v1.6.7

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Версия:
1.6.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Black Fox Entertainment Studio
Категория:
Гонки / Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 17:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 682 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 202
Описание

JDM Racing: Drag & Drift Races предлагает игрокам уникальный опыт в мире гоночных симуляторов. Забудьте о привычных длинных гонках, где основная задача — держаться на дороге. Здесь вам предстоит испытать свои навыки в управлении автомобилем на пределе его возможностей, осваивая технику дрифта и мастерство быстрого старта.


Ключевой особенностью игры является динамичность. С первых минут вы погружаетесь в мир настоящих гонок, где каждое движение решает исход гонки. Скорость, маневренность и, конечно же, умение дрифтовать — все это придется освоить, чтобы стать настоящим чемпионом.


Для тех, кто устал от стандартных гоночных игр и ищет что-то свежее и захватывающее, JDM Racing: Drag & Drift Races станет настоящим открытием. Этот проект предлагает не просто гонки, но и целое шоу, где каждая секунда на трассе наполнена адреналином и жаждой победы. Не упустите свой шанс окунуться в этот захватывающий мир скорости и мастерства вождения.



Информация о модах
  • Бесконечные деньги;
  • Все машины и задания открыты;
  • Убрана синхронизация с Google Play Games.
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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