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TheoTown (Мод, Много алмазов)

TheoTown (Мод, Много алмазов) 1.12.13a

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Версия:
1.12.13a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
blueflower
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
36 824
Скриншоты
Описание

TheoTown - это увлекательный городской симулятор, который считается одним из лучших в своем классе. Одной из ключевых особенностей игры является ее реалистичность и внимание к деталям, что позволяет игрокам создать и управлять городом так, как им хочется.


Игра предоставляет возможность игрокам распоряжаться каждой деталью своего города, от планирования инфраструктуры до управления ресурсами и развития экономики. Это позволяет создать уникальный город, который отражает ваши предпочтения и видение. Креативные возможности "TheoTown" также впечатляют, позволяя игрокам создавать города мечты или экспериментировать с дизайном и структурой города. Это открывает широкие горизонты для творчества и экспериментов.


Если вы любите городские симуляторы и строительство, "TheoTown" предоставляет вам уникальный опыт, который позволяет воплотить в жизнь вашу идею идеального города и управлять им.


Информация о модах
  • Неограниченное количество бриллиантов.
  • Запускайте игру строго без интернета. После первого запуска игры обязательно пропустите обучение (нажмите шестеренку в левом нижнем углу, затем выберите «Пропустить обучение»).

Вам могут забанить использование мода!

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать TheoTown (Мод, Много алмазов) v1.12.13a MOD APK

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Скачать TheoTown (Мод, Много алмазов) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о TheoTown (Мод, Много алмазов)


Комментарии (1)
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Mmm
Mmm 30 октября 2022 19:19
خیلی بد اصلا نصب نشد
-1
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