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The Walking Zombie 2: Zombie shooter (Мод, Бесплатные покупки/мод меню)

The Walking Zombie 2: Zombie shooter (Мод, Бесплатные покупки/мод меню) 3.20.0

Увлекательная игра-стрелялка с множеством миссий
200
29
Скачать (75 Мб)
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Версия:
3.20.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Alda Games
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
90 527

The Walking Zombie 2: Zombie shooter - Отправляйтесь в мир после апокалипсиса, который стал довольно мрачным местом. Ты родился уже после всех воин, на руинах цивилизации. Тебе предстоит выживать, добывать пищу и сражаться с разными видами зомби, бандитами и монстрами, отправляйся на выполнение важнейших миссий, попутно прокачивай свои навыки выживания и ведения боя.


Находи и продавай снаряжение, оружие, другие интересные предметы, в последствии покупай себе новое снаряжение и вооружение. Это динамичный РПГ-шутер от первого лица, в котором главной задачей станет выживать в этом жестоком мире.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченные боеприпасы
  • Нет перезагрузки
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченный газ
  • Неограниченная карма
  • Неограниченные очки навыков
  • Неограниченные бонусные очки
  • Объявления удалены

MOD V2


  • Бесплатные покупки за реальные деньги (не покупайте слишком много золота и серебра, чтобы не получить бан. Для работы необходим интернет и авторизация в сервисах Google)
  • Мод меню:
  1. Бессмертие
  2. Высокий урон
  3. Бесконечные патроны.
  4. бесконечные очки умений и способностей


МОД V3

  • Неограниченные деньги

 Теги темы: Бродилки, Зомби, Бесплатные покупки, Мод меню

Скачать The Walking Zombie 2: Zombie shooter (Мод, Бесплатные покупки/мод меню) 3.20.0 взлом

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MOD V1 75 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 75 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Walking Zombie 2: Zombie shooter (Мод, Бесплатные покупки/мод меню)


Комментарии (6)
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Саша
Саша 10 апреля 2024 18:45
ТОЛЬКО СКАЧАЛ И СРАЗУ БАН!?
-2
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Рандом
Рандом 26 марта 2023 23:34
Первый мод работает только первые две функции ни какой речи о других банально нет.
+3
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Devin
Devin 7 декабря 2022 23:59
3.6.24 новы обновление но перед заход сайт виден старый обновление 3.6.23 это как?? В других сайтах тоже также 3.6.23 а заходишь сайт а там уже обновили до 3.6.24!!! Опят это как??

О даже броня из к/ф хищника очуметь а про машины от мотоцикла до тигача это нормально ребята вот вам спойлер мэр спрингфилд он бандит. А город назван честь из м/ф симпсоны а бандит мэр похож Призиндет США Дональд Трамп. Самый последний город главный герой встретит родного Отца
-1
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ЗАЙЧИК
ЗАЙЧИК 19 июля 2022 06:34
Канистра есть
+7
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Павел
Павел 26 марта 2022 11:02
Последняя версия этой игры, есть минус огромный вылетает на локации Спрингфилд, пытался даже играть с плей маркета толку нету тоже вылетает
+7
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Андрей
Андрей 11 апреля 2021 13:43
У меня проблема я нечего не могу купить за риал деньги в магазине пишется оффлайн подскажите пожалуйста как это убрать

+5
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