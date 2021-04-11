The Walking Zombie 2: Zombie shooter (Мод, Бесплатные покупки/мод меню) 3.20.0
Увлекательная игра-стрелялка с множеством миссий
Версия:
3.20.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Alda Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
90 527
The Walking Zombie 2: Zombie shooter - Отправляйтесь в мир после апокалипсиса, который стал довольно мрачным местом. Ты родился уже после всех воин, на руинах цивилизации. Тебе предстоит выживать, добывать пищу и сражаться с разными видами зомби, бандитами и монстрами, отправляйся на выполнение важнейших миссий, попутно прокачивай свои навыки выживания и ведения боя.
Находи и продавай снаряжение, оружие, другие интересные предметы, в последствии покупай себе новое снаряжение и вооружение. Это динамичный РПГ-шутер от первого лица, в котором главной задачей станет выживать в этом жестоком мире.
Информация о модах
MOD V1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Неограниченные боеприпасы
- Нет перезагрузки
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество монет
- Неограниченный газ
- Неограниченная карма
- Неограниченные очки навыков
- Неограниченные бонусные очки
- Объявления удалены
MOD V2
- Бесплатные покупки за реальные деньги (не покупайте слишком много золота и серебра, чтобы не получить бан. Для работы необходим интернет и авторизация в сервисах Google)
- Мод меню:
- Бессмертие
- Высокий урон
- Бесконечные патроны.
- бесконечные очки умений и способностей
МОД V3
- Неограниченные деньги
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