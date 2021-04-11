The Walking Zombie 2: Zombie shooter - Отправляйтесь в мир после апокалипсиса, который стал довольно мрачным местом. Ты родился уже после всех воин, на руинах цивилизации. Тебе предстоит выживать, добывать пищу и сражаться с разными видами зомби, бандитами и монстрами, отправляйся на выполнение важнейших миссий, попутно прокачивай свои навыки выживания и ведения боя.





Находи и продавай снаряжение, оружие, другие интересные предметы, в последствии покупай себе новое снаряжение и вооружение. Это динамичный РПГ-шутер от первого лица, в котором главной задачей станет выживать в этом жестоком мире.