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Cover Fire (Много денег/VIP/мод меню)

Cover Fire (Много денег/VIP/мод меню) 1.28.01

Захватывающий офлайн-шутер для мобильных устройств
33
6
Скачать (350 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Genera Games
Версия:
1.28.01
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 350 Мб
id приложения:
com.generagames.resistance
Русский язык:
Есть
Лайков:
33
Комментарии:
1
Просмотров:
23 183

Cover Fire - захватывающий офлайн-шутер для мобильных устройств, который предлагает непрерывное действие и захватывающий сюжет. В этой игре вы станете героем, командующим элитной группой воинов, и отправитесь в эпическое путешествие через различные опасные ландшафты.


Вам предстоит сражаться с могущественным антагонистом и его армией, которые угрожают миру. Вам придется преодолеть различные миссии, в которых вам нужно будет использовать свои навыки стрельбы и тактического мышления, чтобы одержать победу. Используйте разнообразное оружие и снаряжение, чтобы преодолеть препятствия и уничтожить врагов.


Кроме того, Cover Fire предлагает захватывающий сюжет и увлекательные персонажи, которые привлекут ваше внимание и заставят вас сопереживать им во время игры. Разнообразные миссии и вызовы добавляют разнообразия и увлекательности, не давая вам скучать. Погрузитесь в мир Cover Fire и станьте героем, спасающим мир от зла. Покажите свои навыки и стратегический ум, чтобы преодолеть все препятствия и одержать победу. Это незабываемое приключение, которое оставит вас в восторге от начала до конца.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченная энергия
  • Безлимитный билет
  • Макс вип

MOD V2

  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Мод меню

Скачать Cover Fire (Много денег/VIP/мод меню) 1.28.01 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 350 Мб MOD V2 350 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 350 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 350 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Cover Fire (Много денег/VIP/мод меню)


Комментарии (1)
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AtomicFucked
AtomicFucked 30 октября 2021 11:36
Интересно если скачать мод v2 игрока когда нибудь забанит или нет? 
+2
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