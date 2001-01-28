Cover Fire (Много денег/VIP/мод меню) 1.28.01
Захватывающий офлайн-шутер для мобильных устройств
Cover Fire - захватывающий офлайн-шутер для мобильных устройств, который предлагает непрерывное действие и захватывающий сюжет. В этой игре вы станете героем, командующим элитной группой воинов, и отправитесь в эпическое путешествие через различные опасные ландшафты.
Вам предстоит сражаться с могущественным антагонистом и его армией, которые угрожают миру. Вам придется преодолеть различные миссии, в которых вам нужно будет использовать свои навыки стрельбы и тактического мышления, чтобы одержать победу. Используйте разнообразное оружие и снаряжение, чтобы преодолеть препятствия и уничтожить врагов.
Кроме того, Cover Fire предлагает захватывающий сюжет и увлекательные персонажи, которые привлекут ваше внимание и заставят вас сопереживать им во время игры. Разнообразные миссии и вызовы добавляют разнообразия и увлекательности, не давая вам скучать. Погрузитесь в мир Cover Fire и станьте героем, спасающим мир от зла. Покажите свои навыки и стратегический ум, чтобы преодолеть все препятствия и одержать победу. Это незабываемое приключение, которое оставит вас в восторге от начала до конца.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- режим бога
- Неограниченное золото
- Неограниченные деньги
- Неограниченная энергия
- Безлимитный билет
- Макс вип
MOD V2
- Бесконечные деньги
Скачать Cover Fire (Много денег/VIP/мод меню) 1.28.01 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство