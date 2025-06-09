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The Ghost - Онлайн Хоррор (Мод, Unlocked)

The Ghost - Онлайн Хоррор (Мод, Unlocked) 1.74.4

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Версия:
1.74.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Gameplier
Категория:
Экшен / Без интернета / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 746 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 537
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в ужасающий мир игры The Ghost - Co-op Survival Horror Game! В этом хоррор-приключении вас ждут несколько сюжетных историй с различными декорациями и противниками. Главная задача - совместно с товарищами по команде успешно сбежать из мрачного лабиринта, где скрывается нечто чрезвычайно опасное.


Каждая из историй представляет своеобразное испытание для игроков. В одной ситуации вам предстоит совершить побег из заброшенной больницы, где зловещие существа поджидают вас на каждом шагу. В другой истории вам придется выжить и выбраться из жуткой школы, где каждый уголок пропитан страхом и опасностью. Обратите внимание, что каждое здание претерпело темные трансформации, превратившись из обычного места в отвратительное подобие самого себя.


Способность работать в команде и сотрудничество с товарищами станут ключевыми факторами для вашего выживания. Будьте настороже и готовы к неожиданным атакам, так как саспенс и нервы щекочущие моменты встречи с врагом неизбежно ожидают вас в каждой истории.

Готовьтесь к захватывающему и устрашающему опыту в игре The Ghost - Co-op Survival Horror Game, где ваше выживание зависит от вашей смелости, тактики и сотрудничества с командой. Будьте готовы к испытаниям, которые несут в себе тайны и ужасы, и покажите, на что способны в суровом мире этой игры.


Информация о модах
  • Разблокировать наряды
  • Фонарик всегда включен
  • Без рекламы
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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш, Хоррор

Скачать The Ghost - Онлайн Хоррор (Мод, Unlocked) v1.74.4 MOD APK

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Скачать The Ghost - Онлайн Хоррор (Мод, Unlocked) 746 Мб Ссылка 2 746 Мб
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Старые версии The Ghost - Онлайн Хоррор
Version TG 1.48

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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