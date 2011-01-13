Dream Hospital: Больница Менеджер и Здоровье Врач (Мод, Много денег) - Вы будете играть в роли главы больницы, координируйте все действия персонала, преврати себя в профессионального менеджера и лучшего врача в этом симуляторе. Решайте самые сложные проблемы своих пациентов, твои решения могут повлиять на всю систему здравоохранения.

Будьте хорошим владельцем медицинского центра и овладейте всеми навыками врачей.