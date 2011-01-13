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Dream Hospital: Больница Менеджер и Здоровье Врач (Мод, Много денег)

Dream Hospital: Больница Менеджер и Здоровье Врач (Мод, Много денег) 2.10.0

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Требования:
Android 4.4W и выше
Разработчик:
Yboga
Версия:
2.10.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.yboga.dreamhospital
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
4 907

Dream Hospital: Больница Менеджер и Здоровье Врач (Мод, Много денег) - Вы будете играть в роли главы больницы, координируйте все действия персонала, преврати себя в профессионального менеджера и лучшего врача в этом симуляторе. Решайте самые сложные проблемы своих пациентов, твои решения могут повлиять на всю систему здравоохранения.

Будьте хорошим владельцем медицинского центра и овладейте всеми навыками врачей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Чтобы получить кристаллы, нужно зайти в магазин и купить какой-либо продукт (например, травяной чай), после чего ускорить его доставку;
  • Монеты можно купить за кристаллы, нажав на знак плюс рядом с количеством монет.


 Теги темы: Много денег

Скачать Dream Hospital: Больница Менеджер и Здоровье Врач (Мод, Много денег) 2.10.0 взлом

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Скачать Dream Hospital: Больница Менеджер и Здоровье Врач (Мод, Много денег) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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