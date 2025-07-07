Build a Bridge! - Конструируйте автомобильные мосты через реки, игра в стиле стратегической головоломки, нужно поставить переправу так, что-бы она выдержала поток проходящего по ней транспорта. Игра имеет простую 2D графику, можно создать максимально прочную конструкцию или хлипкую. Как только закончите строительство, переходи в 3D режим просмотра, сможете видеть до мельчайших деталей как по вашему мосту проезжает транспорт, автобусы, КамАЗ, легковые автомобили.
Ты найдёшь огромное количество бонусов и уровней, выбирай один из двух режимов, лёгкий и сложный.
МОД 1
- Неограниченное количество монет
- Платный внутриигровой пакет разблокирован
Скачать Build a Bridge! (Мод, много монет) v5.1.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.