Описание

Build a Bridge! - Конструируйте автомобильные мосты через реки, игра в стиле стратегической головоломки, нужно поставить переправу так, что-бы она выдержала поток проходящего по ней транспорта. Игра имеет простую 2D графику, можно создать максимально прочную конструкцию или хлипкую. Как только закончите строительство, переходи в 3D режим просмотра, сможете видеть до мельчайших деталей как по вашему мосту проезжает транспорт, автобусы, КамАЗ, легковые автомобили.

Ты найдёшь огромное количество бонусов и уровней, выбирай один из двух режимов, лёгкий и сложный.