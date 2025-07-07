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Build a Bridge! (Мод, много монет)

Build a Bridge! (Мод, много монет) v5.1.1

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Версия:
5.1.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 М6
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 521
Описание

Build a Bridge! - Конструируйте автомобильные мосты через реки, игра в стиле стратегической головоломки, нужно поставить переправу так, что-бы она выдержала поток проходящего по ней транспорта. Игра имеет простую 2D графику, можно создать максимально прочную конструкцию или хлипкую. Как только закончите строительство, переходи в 3D режим просмотра, сможете видеть до мельчайших деталей как по вашему мосту проезжает транспорт, автобусы, КамАЗ, легковые автомобили. 

Ты найдёшь огромное количество бонусов и уровней, выбирай один из двух режимов, лёгкий и сложный.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество монет
  • Платный внутриигровой пакет разблокирован
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 Теги темы: Много монет

Скачать Build a Bridge! (Мод, много монет) v5.1.1 MOD APK

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Скачать Build a Bridge! (Мод, много монет) 73 М6 Ссылка 2 73 М6
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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