Sushi Bar Idle — это игра в жанре "idle", которая погружает вас в мир бизнеса ресторанного обслуживания. Вашей основной целью является создание и развитие успешной сети ресторанов, специализирующихся на приготовлении суши.





В начале игры у вас есть небольшой столик и один повар. Но по мере того как больше клиентов начинают посещать ваш ресторан и вы начинаете зарабатывать деньги, вы сможете инвестировать в развитие: улучшать интерьер, нанимать больше поваров, увеличивать меню и многое другое. С каждым новым уровнем сложность заданий и потребности клиентов растут, что делает игровой процесс интересным и мотивирующим. Вы будете сталкиваться с различными испытаниями, такими как удовлетворение запросов недовольных клиентов или управление большим потоком посетителей во время пикового времени.





Одной из интересных особенностей игры является возможность разблокировки уникальных поваров, каждый из которых имеет свои специальные навыки и может приготовить эксклюзивные блюда, добавляя разнообразие в меню вашего ресторана.