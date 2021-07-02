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Sushi Bar Idle (Мод, Много денег)

Sushi Bar Idle (Мод, Много денег) 2.7.21

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Версия:
2.7.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 787

Sushi Bar Idle — это игра в жанре "idle", которая погружает вас в мир бизнеса ресторанного обслуживания. Вашей основной целью является создание и развитие успешной сети ресторанов, специализирующихся на приготовлении суши.


В начале игры у вас есть небольшой столик и один повар. Но по мере того как больше клиентов начинают посещать ваш ресторан и вы начинаете зарабатывать деньги, вы сможете инвестировать в развитие: улучшать интерьер, нанимать больше поваров, увеличивать меню и многое другое. С каждым новым уровнем сложность заданий и потребности клиентов растут, что делает игровой процесс интересным и мотивирующим. Вы будете сталкиваться с различными испытаниями, такими как удовлетворение запросов недовольных клиентов или управление большим потоком посетителей во время пикового времени.


Одной из интересных особенностей игры является возможность разблокировки уникальных поваров, каждый из которых имеет свои специальные навыки и может приготовить эксклюзивные блюда, добавляя разнообразие в меню вашего ресторана.


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Информация о модах
  • Монеты увеличиваются, когда их тратят!
 Теги темы: Много монет, Много денег

Скачать Sushi Bar Idle (Мод, Много денег) 2.7.21 взлом

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Скачать Sushi Bar Idle (Мод, Много денег) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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