Описание

Tiny Rails не в 3D графике, как современные игры, но он построен на 8-битной классической графике. Хотя картинка уже классическая, но мелочи в игре не простые. Сюжетная линия рассказывает о том, что у старика есть старый паровоз. Отправной точкой является старая железнодорожная станция в его родном городе, в зависимости от поездки игроки будут знакомиться с известными местами США, даже можно сфотографироваться с президентом.





Игровой фон меняется не только в зависимости от каждого места, но также от времени и погоды. Если это середина зимы, поезд будет покрыт снегом. Кроме того, игровая музыка также интересна во время путешествия главного героя. Классический стиль сочетается с саундтреками, игра рисует период поезда давным-давно. Карта с большим количеством остановок также делает эту функцию перспективной для игроков.





В Tiny Rails для Android у игроков есть важная миссия - заботиться о пассажирах, потому что доход в основном от этой работы. Количество пассажиров будет зависеть от количества вагонов и тарифа. Более того, доход зависит не только от расстояния, но и от чаевых некоторых VIP-пассажиров.





Кроме того, игроки могут получить скидку при продаже некоторых предметов в игре. На каждой остановке игроки берут товар для обмена. На каждой остановке разные цены и виды товаров. Иногда вы можете купить товар очень дешево, его можно загрузить в карету, но количество должно соответствовать атрибутам каретки. При приходе на остановку всегда есть несколько секунд, чтобы принять решение об обмене с магазином. Если вы проигнорируете, вы упустите возможность, но с умным капитаном самое время заработать.