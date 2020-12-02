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Tiny Rails (Мод, Бесплатные покупки)

Tiny Rails: Крошечные Рельсы 2.12.20

Бесплатные покупки
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Версия:
2.12.20
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tiny Titan Studios
Категория:
Аркады / Приключения / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 885
Скриншоты
Описание

Tiny Rails не в 3D графике, как современные игры, но он построен на 8-битной классической графике. Хотя картинка уже классическая, но мелочи в игре не простые. Сюжетная линия рассказывает о том, что у старика есть старый паровоз. Отправной точкой является старая железнодорожная станция в его родном городе, в зависимости от поездки игроки будут знакомиться с известными местами США, даже можно сфотографироваться с президентом. 


Игровой фон меняется не только в зависимости от каждого места, но также от времени и погоды. Если это середина зимы, поезд будет покрыт снегом. Кроме того, игровая музыка также интересна во время путешествия главного героя. Классический стиль сочетается с саундтреками, игра рисует период поезда давным-давно. Карта с большим количеством остановок также делает эту функцию перспективной для игроков.


В Tiny Rails для Android у игроков есть важная миссия - заботиться о пассажирах, потому что доход в основном от этой работы. Количество пассажиров будет зависеть от количества вагонов и тарифа. Более того, доход зависит не только от расстояния, но и от чаевых некоторых VIP-пассажиров.


Кроме того, игроки могут получить скидку при продаже некоторых предметов в игре. На каждой остановке игроки берут товар для обмена. На каждой остановке разные цены и виды товаров. Иногда вы можете купить товар очень дешево, его можно загрузить в карету, но количество должно соответствовать атрибутам каретки. При приходе на остановку всегда есть несколько секунд, чтобы принять решение об обмене с магазином. Если вы проигнорируете, вы упустите возможность, но с умным капитаном самое время заработать.


Информация о модах

MOD 1

  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег и алмазов;
  • Разблокировано меню разработчиков (во время игры оно находится справа внизу, выглядит как черная кнопка с черепом, появится после обучения).


MOD 2

  • Все бесплатно


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Tiny Rails (Мод, Бесплатные покупки) v2.12.20 MOD APK

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MOD V1 110 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 110 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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