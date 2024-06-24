Idle Evil Clicker (Мод, Бесплатные покупки) - Если ты любишь симуляторы ферм, то эта игра для тебя. Строй злую империю демонов, покупай различные механизмы, нанимай сильнейших демонов, собирай души, получай доход. Собирай самые оригинальные пытки, висильницы, котлы, плётки и другое! Нанимай демонов-рабочих, строй адские машины и преврати всё в пассивный доход, становись миллионером. Наладь производство, расширяй свои владения, захватывай всё новые участки земли. Пусть твой бизнес окажется на вершине рейтинга лидеров, другие будут только завидовать!