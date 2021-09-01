Mini Trucker (Мод, Много денег) 1.9.21
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
FKGames
Версия:
1.9.21
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
4 038
Mini Trucker (Мод, Много денег) - Стань дальнобойщиком вместе с нами, игра представляет 2D симулятор перевозки различных грузов: Дерево, зерно, уголь, металл, щебень, камни и другое. Имеется несколько автомобилей, которые открыть можно за деньги, заработанные на перевозках, можешь присоединить дополнительный прицеп. Имеется возможность подключать полный привод, включить пониженную передачу, блокировать межосевой дифференциал. Будешь перевозить груз по асфальту или бездорожью!
Хорошее управление и приятная графика, широкий выбор автопарка и прицепов, реалистичная физика!
Информация о модах
Много денег
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