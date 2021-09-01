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Mini Trucker (Мод, Много денег)

Mini Trucker (Мод, Много денег) 1.9.21

12
2
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
FKGames
Версия:
1.9.21
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
4 038

Mini Trucker (Мод, Много денег) - Стань дальнобойщиком вместе с нами, игра представляет 2D симулятор перевозки различных грузов: Дерево, зерно, уголь, металл, щебень, камни и другое. Имеется несколько автомобилей, которые открыть можно за деньги, заработанные на перевозках, можешь присоединить дополнительный прицеп. Имеется возможность подключать полный привод, включить пониженную передачу, блокировать межосевой дифференциал. Будешь перевозить груз по асфальту или бездорожью!

Хорошее управление и приятная графика, широкий выбор автопарка и прицепов, реалистичная физика!


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Mini Trucker (Мод, Много денег) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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