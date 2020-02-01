Описание

Для хардкорных геймеров на Android Fruit Ninja, несомненно, является одним из лучших казуальных игр, которые вы можете иметь на своих мобильных устройствах. Классическое название познакомило геймеров с другим миром игр с сенсорным экраном, который позволяет многим наслаждаться захватывающими фруктами. Теперь, со второй частью классической игры для Андроид, у вас будут шансы начать захватывающие приключения по нарезке фруктов в Fruit Ninja 2.





Не стесняйтесь исследовать улучшенный и улучшенный игровой опыт, присоединяясь к своему эпическому ниндзя в его миссиях, чтобы стать лучшим фруктовым ниндзя в мире. Найди себя борющимся против ряда различных противников, каждый из которых может похвастаться своим набором навыков. Наслаждайтесь игрой в нескольких игровых режимах и, как всегда, получайте удовольствие от веселых и удовлетворяющих задач порезки фруктов по мере вашего продвижения.



