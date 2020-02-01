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Fruit Ninja 2 - Fun Action Games (Мод, Много денег)

Fruit Ninja 2 - Fun Action Games (Мод, Много денег) 2.47.3

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Версия:
2.47.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Halfbrick Studios
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 808
Скриншоты
Описание

Для хардкорных геймеров на Android Fruit Ninja, несомненно, является одним из лучших казуальных игр, которые вы можете иметь на своих мобильных устройствах. Классическое название познакомило геймеров с другим миром игр с сенсорным экраном, который позволяет многим наслаждаться захватывающими фруктами. Теперь, со второй частью классической игры для Андроид, у вас будут шансы начать захватывающие приключения по нарезке фруктов в Fruit Ninja 2.


Не стесняйтесь исследовать улучшенный и улучшенный игровой опыт, присоединяясь к своему эпическому ниндзя в его миссиях, чтобы стать лучшим фруктовым ниндзя в мире. Найди себя борющимся против ряда различных противников, каждый из которых может похвастаться своим набором навыков. Наслаждайтесь игрой в нескольких игровых режимах и, как всегда, получайте удовольствие от веселых и удовлетворяющих задач порезки фруктов по мере вашего продвижения.



Информация о модах


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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Fruit Ninja 2 - Fun Action Games (Мод, Много денег) v2.47.3 MOD APK

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Скачать Fruit Ninja 2 - Fun Action Games (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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