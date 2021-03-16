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Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор)

Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор) 3.0.21

9
5
Скачать (86 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gameloft SE
Версия:
3.0.21
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.otherguys.journeys
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
1
Просмотров:
10 159

Journey Interactive Series предлагает геймерам уникальную возможность погрузиться в разные истории и пережить различные сценарии в различных ситуациях. В этой серии игр игроки могут ощутить разнообразные аспекты жизни и полностью погрузиться в увлекательные сюжеты.


Одна из историй может представлять романтическое приключение, где игроки будут искать любовь и счастье в повседневных ситуациях. Они могут пройти через разные испытания и выбирать свой собственный путь к счастью. Другая история может быть связана с достижением своих мечт, возможно, через дополнительные усилия и работу. Игроки могут идти на риск, чтобы преследовать свои цели и переживать моменты успеха.


Все игры этой серии позволяют игрокам переживать разнообразные аспекты жизни, и каждая из них предлагает увлекательные сюжеты и персонажей, которые помогут игрокам забыть о своих повседневных заботах и насладиться захватывающей игровой атмосферой.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные премиальные варианты

Примечание : при использовании модов вас могут забанить, учтите.


 Теги темы: Бесплатный выбор, Новеллы

Скачать Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор) 3.0.21 взлом

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Скачать Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор)
86 Мб
Ссылка 2
86 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Journeys: Interactive Series (Мод, Бесплатный выбор)


Комментарии (1)
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Zaska
Zaska 16 марта 2021 14:49
Русского нет
+1
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