1v1.LOL - Online Building & Shooting Simulator - Сражайтесь с игроками всего мира в режиме 1 на 1. Организовывайте элементы управления по своему усмотрению. В режиме практики вы сможете тренировать свои навыки в строительстве, стрельбе и другом.





Создавайте свою собственную локацию, в которой вы сможете построить свой собственный полигон для тренировок или сражений. Игра сможет понравится всем фанатам Fortnite, благодаря своей схожести и реалистичным движением вашего героя.

Отличное управление и прикольная графика уже ждут вас в игре.