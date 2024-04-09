1v1.LOL – Be the Champion (Мод, Режим бога) 4.690
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
JustPlay.LOL
Версия:
4.690
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 322 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
105
Комментарии:
2
Просмотров:
42 287
1v1.LOL - Online Building & Shooting Simulator - Сражайтесь с игроками всего мира в режиме 1 на 1. Организовывайте элементы управления по своему усмотрению. В режиме практики вы сможете тренировать свои навыки в строительстве, стрельбе и другом.
Создавайте свою собственную локацию, в которой вы сможете построить свой собственный полигон для тренировок или сражений. Игра сможет понравится всем фанатам Fortnite, благодаря своей схожести и реалистичным движением вашего героя.
Отличное управление и прикольная графика уже ждут вас в игре.
Информация о модах
- Режим Бога
- Неограниченное количество боеприпасов
- Без перезагрузки
- Без рекламы
MOD V2
- Впрыск детали сборки
- Неограниченные боеприпасы
- Без перезагрузки
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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