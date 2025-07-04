Описание

Black Hole Hero : Vice Vegas - Станьте королём преступного города. Вы будете играть роль тёмного киборга которого боится весь город, делайте всё что вам вздумается. уничтожайте мафиозных боссов из разных стран, покажите что вы ничего не боитесь и способны смести этот город с лица земли. Кроме этого, в этом увлекательном экшене от третьего лица вы сможете управлять самым разнообразным транспортом который только сможете найти. Садитесь за руль катера, подводной лодки, самолёта, поезда, автомобиля и мотоцикла, управляйте всем что движется. Если вы готовы убивать, грабить и уничтожать всех кто встанет на вашем пути, тогда чего же вы ждёте?