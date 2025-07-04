Black Hole Hero : Vice Vegas - Станьте королём преступного города. Вы будете играть роль тёмного киборга которого боится весь город, делайте всё что вам вздумается. уничтожайте мафиозных боссов из разных стран, покажите что вы ничего не боитесь и способны смести этот город с лица земли. Кроме этого, в этом увлекательном экшене от третьего лица вы сможете управлять самым разнообразным транспортом который только сможете найти. Садитесь за руль катера, подводной лодки, самолёта, поезда, автомобиля и мотоцикла, управляйте всем что движется. Если вы готовы убивать, грабить и уничтожать всех кто встанет на вашем пути, тогда чего же вы ждёте?
Много денег
Скачать Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег) v1.9.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.