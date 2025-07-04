android-1.ru / Игры / Симуляторы / Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег)
Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег)

Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег) v1.9.7

54
15
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.9.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HGames-ArtWorks
Категория:
Симуляторы / Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 111
Описание

Black Hole Hero : Vice Vegas - Станьте королём преступного города. Вы будете играть роль тёмного киборга которого боится весь город, делайте всё что вам вздумается. уничтожайте мафиозных боссов из разных стран, покажите что вы ничего не боитесь и способны смести этот город с лица земли. Кроме этого, в этом увлекательном экшене от третьего лица вы сможете управлять самым разнообразным транспортом который только сможете найти. Садитесь за руль катера, подводной лодки, самолёта, поезда, автомобиля и мотоцикла, управляйте всем что движется. Если вы готовы убивать, грабить и уничтожать всех кто встанет на вашем пути, тогда чего же вы ждёте?


Информация о модах

Много денег



Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег) v1.9.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег) 191 Мб Ссылка 2 191 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
No Humanity - Самая Сложная Игра (Мод, Много денег)
No Humanity - Самая Сложная Игра (Мод, Много денег)
Version: 8.5.1
DOP 2: Delete One Part (Мод, Без рекламы)
DOP 2: Delete One Part (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.2
Best Fiends Stars - Бесплатная игра-головоломка (Мод, много денег)
Best Fiends Stars - Бесплатная игра-головоломка (Мод, много денег)
Version: 2.10.2
Симулятор Кошки (Мод, Unlocked)
Симулятор Кошки (Мод, Unlocked)
Version: 5.4.1
Candy: LGBTQ+ интерактивные любовные истории (Мод, премиум выбор)
Candy: LGBTQ+ интерактивные любовные истории (Мод, премиум выбор)
Version: 1.0.19
Sky Champ: Galaxy Space Shooter (Мод, Много денег)
Sky Champ: Galaxy Space Shooter (Мод, Много денег)
Version: 9.05.04
Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры)
Kingdoms of Heckfire (Мод, Скорость игры)
Version: 2.50
Bullet Strike: шутер FPS в оффлайн-схватке в 3D (Мод, Много денег)
Bullet Strike: шутер FPS в оффлайн-схватке в 3D (Мод, Много денег)
Version: 1.3.02

Отзывы о Black Hole Hero : Vice Vegas (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив