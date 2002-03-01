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Sky Champ: Galaxy Space Shooter (Мод, Много денег)

Sky Champ: Galaxy Space Shooter (Мод, Много денег) 8.01.63

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Spirit Bomb
Версия:
8.01.63
Категория:
Игры / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 245

Sky Champ: Galaxy Space Shooter - это увлекательная аркадная игра, вдохновленная классическими ретро-стилями игр и элементами Galaxy Shooter. Она разработана студией Play Spirit и предоставлена бесплатно для игроков. В этой игре вы найдете смесь классических аркадных боев в космосе с интересными ролевыми элементами. Игра предоставляет вам следующие ключевые особенности: Игра предлагает классические космические сражения с боевыми кораблями и галактиками, как в старых аркадных играх. Однако разработчики добавили интересный ролевой элемент в игру. Вы можете собирать свою команду, используя различных монстров и улучшать их, как в ролевых играх.


Каждый монстр обладает уникальными способностями и собственным оружием. В игре вас ожидает множество монстров, которых вы можете разблокировать и собрать в своей команде. Вы также можете улучшать их и их оружие, что добавляет глубину геймплею. В игре представлено множество различных предметов и улучшений, которые можно разблокировать и применить для вашей команды. Sky Champ: Monster Attack предлагает увлекательное сочетание классических космических сражений и элементов ролевой игры, где вы должны собирать и улучшать монстров, чтобы справиться с врагами в космических боях. Эта игра обещает быть захватывающей и разнообразной благодаря множеству персонажей и предметов.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Множитель урона

Быстрый выстрел

 Теги темы: Много денег

Скачать Sky Champ: Galaxy Space Shooter (Мод, Много денег) 8.01.63 взлом

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Скачать Sky Champ: Galaxy Space Shooter (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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