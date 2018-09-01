Версия:
4.3.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LoadComplete
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 977
Описание
The Fishercat (Мод, Много денег) - Интересная казуальная игра в которой вам предстоит сыграть в роли котика, который берёт в лапки гарпун и отправляется ловить рыбу! В вашем распоряжении множество предметов и видов гарпунов, которые способны сделать эту рыбалку ещё интереснее. А кроме этого вы сможете ловить широкое многообразие рыб.
В игре шикарное управление одним пальцем, тяните чтобы прицелится, а затем просто стреляйте из любимого гарпуна! В игре вы сможете поймать более 150 видов вид, разных размеров и внешнего вида. Вы сможете выходить в море на разных лодках, ныряйте под воду за новым уловом.
Информация о модах
МОД 1
- Каждый раз, когда вы охотитесь на рыбу, полученная сумма умножается на 1000.
- Каждый раз, когда вы смотрите рекламу, Gears получает x 1000
МОД 2
1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
2. ПОВЫШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОЛУЧИТЕ МОНЕТУ И МЕХАНИЗМ ОТ ТРЕЙДЕРА.
Показать полностью
Скачать The Fishercat (Мод, Много денег) v4.3.7 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer