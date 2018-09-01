Описание

The Fishercat (Мод, Много денег) - Интересная казуальная игра в которой вам предстоит сыграть в роли котика, который берёт в лапки гарпун и отправляется ловить рыбу! В вашем распоряжении множество предметов и видов гарпунов, которые способны сделать эту рыбалку ещё интереснее. А кроме этого вы сможете ловить широкое многообразие рыб.





В игре шикарное управление одним пальцем, тяните чтобы прицелится, а затем просто стреляйте из любимого гарпуна! В игре вы сможете поймать более 150 видов вид, разных размеров и внешнего вида. Вы сможете выходить в море на разных лодках, ныряйте под воду за новым уловом.