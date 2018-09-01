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The Fishercat (Мод, Много денег)

The Fishercat (Мод, Много денег) 4.3.7

27
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Версия:
4.3.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
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Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 977
Скриншоты
Описание

The Fishercat (Мод, Много денег) - Интересная казуальная игра в которой вам предстоит сыграть в роли котика, который берёт в лапки гарпун и отправляется ловить рыбу! В вашем распоряжении множество предметов и видов гарпунов, которые способны сделать эту рыбалку ещё интереснее. А кроме этого вы сможете ловить широкое многообразие рыб.


В игре шикарное управление одним пальцем, тяните чтобы прицелится, а затем просто стреляйте из любимого гарпуна! В игре вы сможете поймать более 150 видов вид, разных размеров и внешнего вида. Вы сможете выходить в море на разных лодках, ныряйте под воду за новым уловом.


Информация о модах

МОД 1

  • Каждый раз, когда вы охотитесь на рыбу, полученная сумма умножается на 1000.
  • Каждый раз, когда вы смотрите рекламу, Gears получает x 1000

МОД 2

1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
2. ПОВЫШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:  ПОЛУЧИТЕ МОНЕТУ И МЕХАНИЗМ ОТ ТРЕЙДЕРА.

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 Теги темы: Много денег

Скачать The Fishercat (Мод, Много денег) v4.3.7 MOD APK

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Скачать The Fishercat (Мод, Много денег) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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