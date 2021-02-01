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Cat Mart : Mini Market Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)

Cat Mart : Mini Market Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.21

8
0
Скачать (94 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mafgames (Idle Games, Tycoon Games)
Версия:
1.2.21
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
id приложения:
com.maf.catmart
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
2 843

Cat Mart: Mini Market Tycoon - это милый казуальный проект с привлекательной графикой и дизайном, центральной темой которого является кошачий супермаркет. В этой игре игроки могут насладиться не только разнообразием пород кошек, но и другими представителями животного мира, как среди стеллажей, так и за прилавками магазина. Основное преимущество магазина - это разнообразие товаров и комфортное обслуживание.


Многие продукты представлены в магазине исключительно органическими и натуральными, так как они выращиваются на соседнем участке. Это делает их особенно вкусными и ценными для кошачьих и других животных клиентов магазина. Игрокам предстоит управлять магазином, следить за запасами продуктов и обеспечивать клиентов всем необходимым. Таким образом, игра предлагает увлекательный игровой процесс и позволяет погрузиться в мир кошачьего супермаркета.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатные покупки за реальные деньги (нужен интеет и авторизация в сервисах Google);
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.

МОД 2

  • Неограниченное количество валют

МОД 3

  • Множитель скоростной игры

Информация: рекомендуется использовать для минимального времени ожидания.

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Cat Mart : Mini Market Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.21 взлом

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MOD V1
94 Мб
MOD V2
94 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
94 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
94 Мб
MOD V3
94 Мб
MOD V3 (Ссылка 2)
94 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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