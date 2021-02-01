Cat Mart: Mini Market Tycoon - это милый казуальный проект с привлекательной графикой и дизайном, центральной темой которого является кошачий супермаркет. В этой игре игроки могут насладиться не только разнообразием пород кошек, но и другими представителями животного мира, как среди стеллажей, так и за прилавками магазина. Основное преимущество магазина - это разнообразие товаров и комфортное обслуживание.





Многие продукты представлены в магазине исключительно органическими и натуральными, так как они выращиваются на соседнем участке. Это делает их особенно вкусными и ценными для кошачьих и других животных клиентов магазина. Игрокам предстоит управлять магазином, следить за запасами продуктов и обеспечивать клиентов всем необходимым. Таким образом, игра предлагает увлекательный игровой процесс и позволяет погрузиться в мир кошачьего супермаркета.