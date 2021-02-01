Cat Mart : Mini Market Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.21
Cat Mart: Mini Market Tycoon - это милый казуальный проект с привлекательной графикой и дизайном, центральной темой которого является кошачий супермаркет. В этой игре игроки могут насладиться не только разнообразием пород кошек, но и другими представителями животного мира, как среди стеллажей, так и за прилавками магазина. Основное преимущество магазина - это разнообразие товаров и комфортное обслуживание.
Многие продукты представлены в магазине исключительно органическими и натуральными, так как они выращиваются на соседнем участке. Это делает их особенно вкусными и ценными для кошачьих и других животных клиентов магазина. Игрокам предстоит управлять магазином, следить за запасами продуктов и обеспечивать клиентов всем необходимым. Таким образом, игра предлагает увлекательный игровой процесс и позволяет погрузиться в мир кошачьего супермаркета.
МОД 1
- Бесплатные покупки за реальные деньги (нужен интеет и авторизация в сервисах Google);
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу.
МОД 2
- Неограниченное количество валют
МОД 3
- Множитель скоростной игры
Информация: рекомендуется использовать для минимального времени ожидания.
Скачать Cat Mart : Mini Market Tycoon (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.21 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство