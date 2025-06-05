Survival RPG 4: Дом призраков (Мод, Много бриллиантов) 2.0.4
Survival RPG 4: Haunted Manor - это захватывающая ролевая игра, которая переносит вас в загадочный мир, полный тайн и приключений. Вас ждет сложная сюжетная линия, где вы исследуете мрачное поместье, раскрывая его глубокие секреты. Вам предстоит бросить вызов загадкам и опасностям, исследуя разнообразные локации, в каждой из которых скрыты свои загадки.
Чтобы выжить в этом мире, вам придется использовать крафтинг, чтобы создавать различные предметы и инструменты. Это добавляет элемент выживания в игру, так как вам нужно будет умело управлять ресурсами. Игра также предлагает головоломки, которые требуют логического мышления и интуиции для их решения. Разгадывая головоломки, вы будете продвигаться вперед и раскрывать все больше тайн поместья.
Survival RPG 4: Haunted Manor предоставляет игрокам увлекательное приключение, полное интриги и опасности. Если вы готовы погрузиться в мир тайн и приключений, эта игра обещает вам много часов захватывающего геймплея и захватывающих моментов.
Неограниченное количество бриллиантов
Скачать Survival RPG 4: Дом призраков (Мод, Много бриллиантов) v2.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.