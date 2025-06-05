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Survival RPG 4: Дом призраков (Мод, Много бриллиантов)

Survival RPG 4: Дом призраков (Мод, Много бриллиантов) 2.0.4

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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bew Games inc.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:58
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 767
Скриншоты
Описание

Survival RPG 4: Haunted Manor - это захватывающая ролевая игра, которая переносит вас в загадочный мир, полный тайн и приключений. Вас ждет сложная сюжетная линия, где вы исследуете мрачное поместье, раскрывая его глубокие секреты. Вам предстоит бросить вызов загадкам и опасностям, исследуя разнообразные локации, в каждой из которых скрыты свои загадки.


Чтобы выжить в этом мире, вам придется использовать крафтинг, чтобы создавать различные предметы и инструменты. Это добавляет элемент выживания в игру, так как вам нужно будет умело управлять ресурсами. Игра также предлагает головоломки, которые требуют логического мышления и интуиции для их решения. Разгадывая головоломки, вы будете продвигаться вперед и раскрывать все больше тайн поместья.


Survival RPG 4: Haunted Manor предоставляет игрокам увлекательное приключение, полное интриги и опасности. Если вы готовы погрузиться в мир тайн и приключений, эта игра обещает вам много часов захватывающего геймплея и захватывающих моментов.


Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Много денег

Скачать Survival RPG 4: Дом призраков (Мод, Много бриллиантов) v2.0.4 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Survival RPG 4: Дом призраков (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (1)
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Ghats267727
Ghats267727 16 февраля 2024 17:17
Не открывается вообще
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