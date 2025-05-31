Kingdom Ran (Мод, Тупые боты) 7.3.0
Kingdom Run - это захватывающая стратегическая игра в реальном времени, которая позволяет игрокам управлять огромными армиями и разрабатывать различные стратегии, чтобы одержать победу в реальном времени. Это жанр, который требует от игроков хорошей тактики, умения принимать быстрые решения и умения управлять ресурсами.
Игра предоставляет хардкорный опыт, поскольку игроки отправляются в завоевательные походы, сталкиваются с мощными генералами, соперничают с свирепыми армиями и находят надежных союзников для достижения своих целей. "Kingdom Run" предоставляет вам возможность погрузиться в мир политических интриг, битв и стратегических решений.
Если вы любитель стратегических игр и жаждете эпических сражений, то "Kingdom Run" предложит вам увлекательное приключение и проверит ваши стратегические навыки в реальном времени.
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- Снижение % характеристик врага.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.