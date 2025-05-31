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Kingdom Ran (Мод, Тупые боты)

Kingdom Ran (Мод, Тупые боты) 7.3.0

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Версия:
7.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
株式会社でらゲー
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
431
Скриншоты
Описание

Kingdom Run - это захватывающая стратегическая игра в реальном времени, которая позволяет игрокам управлять огромными армиями и разрабатывать различные стратегии, чтобы одержать победу в реальном времени. Это жанр, который требует от игроков хорошей тактики, умения принимать быстрые решения и умения управлять ресурсами.


Игра предоставляет хардкорный опыт, поскольку игроки отправляются в завоевательные походы, сталкиваются с мощными генералами, соперничают с свирепыми армиями и находят надежных союзников для достижения своих целей. "Kingdom Run" предоставляет вам возможность погрузиться в мир политических интриг, битв и стратегических решений.


Если вы любитель стратегических игр и жаждете эпических сражений, то "Kingdom Run" предложит вам увлекательное приключение и проверит ваши стратегические навыки в реальном времени.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Снижение % характеристик врага.
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Скачать Kingdom Ran (Мод, Тупые боты) v7.3.0 MOD APK

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Скачать Kingdom Ran (Мод, Тупые боты) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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