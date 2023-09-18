Lenafine the Soul Alchemist (Мод меню) 1.58
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ねこどらソフト
Версия:
1.58
Обновлено:
Вчера, 23:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
461
Lenafine the Soul Alchemist - это игра, которая выделяется на фоне обычных ролевых игр. Она предлагает уникальный опыт, где игроки могут погрузиться в миры душ и взаимодействовать с монстрами в особенном контексте.
В этой игре вы столкнетесь с интригующей игровой механикой, которая представляет собой сочетание ролевых элементов и алхимии душ. Вы будете проводить жертвоприношения монстров, исследовать их души и использовать их для различных целей.
Сюжет игры также обещает быть увлекательным, с запоминающимися персонажами и внушительной историей. Вам предстоит исследовать этот уникальный мир и раскрывать его тайны.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
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