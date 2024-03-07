android-1.ru / Игры / Ролевые / Heroes Awaken: Idle RPG (Мод меню)
Heroes Awaken: Idle RPG (Мод меню)

Heroes Awaken: Idle RPG (Мод меню) 1.17.1

0
4
Скачать (600 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Imba
Версия:
1.17.1
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 108

Heroes Awaken: Idle RPG - это яркая жемчужина в мире игр, которая успешно сочетает в себе элементы праздных игр и командных ролевых сражений. Эта игра, которая доступна бесплатно, завоевала сердца поклонников игр благодаря своей уникальной комбинации игровых жанров.


Основная схема игры может показаться знакомой, так как она объединяет любимые элементы режима ожидания, подобного "AFK Arena", и напряженную командную динамику, характерную для "Auto Chess". В "Heroes Awaken: Idle RPG" вы будете иметь возможность собрать более 70 легендарных персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками. Основная идея игры заключается в том, чтобы создать мощную команду героев и отправить ее в битву с многочисленными врагами. Вы сможете разрабатывать стратегии, улучшать навыки своих персонажей и собирать экипировку, чтобы увеличить свои шансы на победу.


"Heroes Awaken: Idle RPG" обещает захватывающие приключения, интригующие сражения и множество возможностей для развития вашей команды. Погрузитесь в этот мир искусства и стратегии, и дайте волю своей креативности в поисках пути к победе. Вас ждет много увлекательных моментов, так что не упустите шанс исследовать это удивительное приложение!


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты


 Теги темы: Мод меню

Скачать Heroes Awaken: Idle RPG (Мод меню) 1.17.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Heroes Awaken: Idle RPG (Мод меню) 600 Мб Ссылка 2 600 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Taplands - idle clicker game (Мод, Бесплатные награды)
Taplands - idle clicker game (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.2
Arena of Angels (Мод меню)
Arena of Angels (Мод меню)
Версия: 1.8.4.0
Lexi Chronicle - History Quiz RPG (Мод меню)
Lexi Chronicle - History Quiz RPG (Мод меню)
Версия: 1.9.13
Mini Hero: Survivor (Мод, Бесплатные награды)
Mini Hero: Survivor (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.6.0
Last Ultima (Мод меню)
Last Ultima (Мод меню)
Версия: 0.3.0
Pocket Knights 3 (Полная версия)
Pocket Knights 3 (Полная версия)
Версия: 1.0.6
Monster Hunter Stories (Мод меню)
Monster Hunter Stories (Мод меню)
Версия: 1.3.6
AFK Monster: Summon Legend TD (Мод меню)
AFK Monster: Summon Legend TD (Мод меню)
Версия: 1.8.0

Отзывы о Heroes Awaken: Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Psiycraft
Psiycraft 21 марта 2024 20:26
Не работает игра
-1
Ответить
Anatoly
Anatoly 1 октября 2023 10:55
Довольно быстро банят
0
Ответить