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Grimlight (Мод меню)

Grimlight (Мод меню) 2.0.8

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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
EIGHT STUDIO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 528
Скриншоты
Описание

Привыкший к творчеству и мечтаниям мир Фантазии окутан тьмой и разрушением из-за Бессонных — невидимых существ, лишивших планету ее очарования и жизни. Лорды Доминиона, прежде защищавшие королевства, теперь поглотились безумием, став просто пустыми оболочками. В таких условиях только вы, Мечтатель, можете вернуть мир к жизни.


Вам предстоит вызывать легендарных персонажей, собирая фрагменты их прошлых воспоминаний, чтобы они помогли вам победить тьму. Это ваша миссия — спасти Фантазию от бесконечного опустошения. Исследуйте загадочные локации, восстанавливайте древние свитки и объединяйтесь с союзниками, чтобы вернуть мир красоты и волшебства.


Ступайте в этот захватывающий мир фэнтези, где каждый шаг наполнен приключениями и вызовами. Ваша сила и вера в мечты будут ключом к победе над тьмой и восстановлению баланса в Фантазии. Соберите команду легендарных героев, восстановите порядок и верните свет и радость этому потрясенному миру.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

Минимальная стоимость единицы

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Grimlight (Мод меню) v2.0.8 MOD APK

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Скачать Grimlight (Мод меню) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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