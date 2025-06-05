Описание

Привыкший к творчеству и мечтаниям мир Фантазии окутан тьмой и разрушением из-за Бессонных — невидимых существ, лишивших планету ее очарования и жизни. Лорды Доминиона, прежде защищавшие королевства, теперь поглотились безумием, став просто пустыми оболочками. В таких условиях только вы, Мечтатель, можете вернуть мир к жизни.





Вам предстоит вызывать легендарных персонажей, собирая фрагменты их прошлых воспоминаний, чтобы они помогли вам победить тьму. Это ваша миссия — спасти Фантазию от бесконечного опустошения. Исследуйте загадочные локации, восстанавливайте древние свитки и объединяйтесь с союзниками, чтобы вернуть мир красоты и волшебства.





Ступайте в этот захватывающий мир фэнтези, где каждый шаг наполнен приключениями и вызовами. Ваша сила и вера в мечты будут ключом к победе над тьмой и восстановлению баланса в Фантазии. Соберите команду легендарных героев, восстановите порядок и верните свет и радость этому потрясенному миру.