Grimlight (Мод меню) 2.0.8
Привыкший к творчеству и мечтаниям мир Фантазии окутан тьмой и разрушением из-за Бессонных — невидимых существ, лишивших планету ее очарования и жизни. Лорды Доминиона, прежде защищавшие королевства, теперь поглотились безумием, став просто пустыми оболочками. В таких условиях только вы, Мечтатель, можете вернуть мир к жизни.
Вам предстоит вызывать легендарных персонажей, собирая фрагменты их прошлых воспоминаний, чтобы они помогли вам победить тьму. Это ваша миссия — спасти Фантазию от бесконечного опустошения. Исследуйте загадочные локации, восстанавливайте древние свитки и объединяйтесь с союзниками, чтобы вернуть мир красоты и волшебства.
Ступайте в этот захватывающий мир фэнтези, где каждый шаг наполнен приключениями и вызовами. Ваша сила и вера в мечты будут ключом к победе над тьмой и восстановлению баланса в Фантазии. Соберите команду легендарных героев, восстановите порядок и верните свет и радость этому потрясенному миру.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Минимальная стоимость единицы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.