Описание

Home ASMR Makeover: Wash Games — это расслабляющая игра с элементами уборки, реставрации и декора. Ты берёшь на себя восстановление заброшенного дома: моешь грязные стены, пылесосишь ковры, очищаешь ржавчину и пыль с мебели. Каждая комната — новый вызов, где ты шаг за шагом превращаешь хаос в уютное пространство. Вода, мыло, скребки и губки — твои главные инструменты.





После наведения чистоты наступает вторая фаза — творческий ремонт и украшение. Красишь стены, чинишь освещение, добавляешь декор и оживляешь сад. Игра предлагает ASMR-эффекты, подходящие для антистресс-отдыха: мягкие звуки, плавные анимации и поощрение за каждое маленькое достижение. Преврати запущенное жильё в идеальный дом — шаг за шагом, в собственном ритме.