Home ASMR Makeover: Wash Games (Мод, Без рекламы) 0.4
Успокаивающая уборка, дизайн и реставрация — дом мечты своими руками
Home ASMR Makeover: Wash Games — это расслабляющая игра с элементами уборки, реставрации и декора. Ты берёшь на себя восстановление заброшенного дома: моешь грязные стены, пылесосишь ковры, очищаешь ржавчину и пыль с мебели. Каждая комната — новый вызов, где ты шаг за шагом превращаешь хаос в уютное пространство. Вода, мыло, скребки и губки — твои главные инструменты.
После наведения чистоты наступает вторая фаза — творческий ремонт и украшение. Красишь стены, чинишь освещение, добавляешь декор и оживляешь сад. Игра предлагает ASMR-эффекты, подходящие для антистресс-отдыха: мягкие звуки, плавные анимации и поощрение за каждое маленькое достижение. Преврати запущенное жильё в идеальный дом — шаг за шагом, в собственном ритме.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.