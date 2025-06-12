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Home ASMR Makeover: Wash Games (Мод, Без рекламы)

Home ASMR Makeover: Wash Games (Мод, Без рекламы) 0.4

Успокаивающая уборка, дизайн и реставрация — дом мечты своими руками
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Версия:
0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Piggy Panda Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:58
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 208 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Home ASMR Makeover: Wash Games — это расслабляющая игра с элементами уборки, реставрации и декора. Ты берёшь на себя восстановление заброшенного дома: моешь грязные стены, пылесосишь ковры, очищаешь ржавчину и пыль с мебели. Каждая комната — новый вызов, где ты шаг за шагом превращаешь хаос в уютное пространство. Вода, мыло, скребки и губки — твои главные инструменты.


После наведения чистоты наступает вторая фаза — творческий ремонт и украшение. Красишь стены, чинишь освещение, добавляешь декор и оживляешь сад. Игра предлагает ASMR-эффекты, подходящие для антистресс-отдыха: мягкие звуки, плавные анимации и поощрение за каждое маленькое достижение. Преврати запущенное жильё в идеальный дом — шаг за шагом, в собственном ритме.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Home ASMR Makeover: Wash Games (Мод, Без рекламы) v0.4 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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