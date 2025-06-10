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Black Beacon (Мод, Без рекламы)

Black Beacon (Мод, Без рекламы) 1.1.90

Пророчество сбылось, маяк пробудился — раскройте тайну башни и судьбы человечества
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Версия:
1.1.90
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Glohow Holdings Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Black Beacon — это атмосферное приключение с элементами мистики, научной фантастики и древних легенд. После прибытия «Провидца» — загадочной фигуры из забытых пророчеств — активируется Чёрный Маяк, монолит в центре Вавилонской башни. Его пробуждение запускает цепную реакцию аномалий, меняющих саму структуру мира. Эти явления — не легенды, а реальные угрозы, хранящие древние истины, способные изменить ход истории.


Ты и твоя команда отправляетесь в глубины башни, чтобы разгадать катастрофические тайны и остановить надвигающийся конец. В центре — исследование, диалоги, принятие решений и моральные выборы, влияющие на ход событий и развитие персонажей. Black Beacon предлагает глубокий сюжет, насыщенный символизмом, напряжением и важными моментами, где каждое решение отзывается сквозь судьбы и века.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Black Beacon (Мод, Без рекламы) v1.1.90 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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