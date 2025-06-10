Black Beacon (Мод, Без рекламы) 1.1.90
Пророчество сбылось, маяк пробудился — раскройте тайну башни и судьбы человечества
Black Beacon — это атмосферное приключение с элементами мистики, научной фантастики и древних легенд. После прибытия «Провидца» — загадочной фигуры из забытых пророчеств — активируется Чёрный Маяк, монолит в центре Вавилонской башни. Его пробуждение запускает цепную реакцию аномалий, меняющих саму структуру мира. Эти явления — не легенды, а реальные угрозы, хранящие древние истины, способные изменить ход истории.
Ты и твоя команда отправляетесь в глубины башни, чтобы разгадать катастрофические тайны и остановить надвигающийся конец. В центре — исследование, диалоги, принятие решений и моральные выборы, влияющие на ход событий и развитие персонажей. Black Beacon предлагает глубокий сюжет, насыщенный символизмом, напряжением и важными моментами, где каждое решение отзывается сквозь судьбы и века.
Без рекламы
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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