Описание

Black Beacon — это атмосферное приключение с элементами мистики, научной фантастики и древних легенд. После прибытия «Провидца» — загадочной фигуры из забытых пророчеств — активируется Чёрный Маяк, монолит в центре Вавилонской башни. Его пробуждение запускает цепную реакцию аномалий, меняющих саму структуру мира. Эти явления — не легенды, а реальные угрозы, хранящие древние истины, способные изменить ход истории.





Ты и твоя команда отправляетесь в глубины башни, чтобы разгадать катастрофические тайны и остановить надвигающийся конец. В центре — исследование, диалоги, принятие решений и моральные выборы, влияющие на ход событий и развитие персонажей. Black Beacon предлагает глубокий сюжет, насыщенный символизмом, напряжением и важными моментами, где каждое решение отзывается сквозь судьбы и века.