Описание

В Merge 2 Loot: RPG Adventure ты попадаешь в фэнтезийный мир, где всё завязано на трофеях и апгрейде. Система простая: соединяешь предметы, получаешь лучше. Броня, зелья, оружие — всё можно скрестить и усилить. А потом выдать героям, которых ты сам собираешь и прокачиваешь. Каждый — со своими способностями и ролями в бою. Всё крутится вокруг комбинаций: кого взять, что надеть, что с чем соединить, чтобы не просто пройти — а снести врагов красиво.





Битвы автоматические, но решения — твои. Меняй состав, улучшай лут, экспериментируй с тактиками. Чем выше уровень — тем интереснее награды, и тем больше хочется вернуться за ещё одной партией добычи. Интерфейс чистый, прогресс быстрый, всё работает офлайн. Заходишь, делаешь пару ходов, усиливаешь команду — и уже втянулся. Отличный вариант, если хочется фэнтези, но без долгих прелюдий.