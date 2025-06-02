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Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню)

Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню) 1.0

Соединяй предметы, собирай героев и усиливай команду ради всё более жадной добычи
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Garden of Dreams Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Merge 2 Loot: RPG Adventure ты попадаешь в фэнтезийный мир, где всё завязано на трофеях и апгрейде. Система простая: соединяешь предметы, получаешь лучше. Броня, зелья, оружие — всё можно скрестить и усилить. А потом выдать героям, которых ты сам собираешь и прокачиваешь. Каждый — со своими способностями и ролями в бою. Всё крутится вокруг комбинаций: кого взять, что надеть, что с чем соединить, чтобы не просто пройти — а снести врагов красиво.


Битвы автоматические, но решения — твои. Меняй состав, улучшай лут, экспериментируй с тактиками. Чем выше уровень — тем интереснее награды, и тем больше хочется вернуться за ещё одной партией добычи. Интерфейс чистый, прогресс быстрый, всё работает офлайн. Заходишь, делаешь пару ходов, усиливаешь команду — и уже втянулся. Отличный вариант, если хочется фэнтези, но без долгих прелюдий.


Информация о модах

1. Увеличить физический урон

2. Уменьшить перезарядку навыков и затраты выносливости

3. Меню модов


Примечание :

Физический урон — единственная статистика, которая работает для высокого урона. Вам нужен предмет с физическим уроном, чтобы меню модов работало. Стоимость навыка Выносливость вы также можете изменить. Вы можете поэкспериментировать, какие характеристики или кулдаун подходят для вас.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню) v1.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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