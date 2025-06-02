Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню) 1.0
Соединяй предметы, собирай героев и усиливай команду ради всё более жадной добычи
В Merge 2 Loot: RPG Adventure ты попадаешь в фэнтезийный мир, где всё завязано на трофеях и апгрейде. Система простая: соединяешь предметы, получаешь лучше. Броня, зелья, оружие — всё можно скрестить и усилить. А потом выдать героям, которых ты сам собираешь и прокачиваешь. Каждый — со своими способностями и ролями в бою. Всё крутится вокруг комбинаций: кого взять, что надеть, что с чем соединить, чтобы не просто пройти — а снести врагов красиво.
Битвы автоматические, но решения — твои. Меняй состав, улучшай лут, экспериментируй с тактиками. Чем выше уровень — тем интереснее награды, и тем больше хочется вернуться за ещё одной партией добычи. Интерфейс чистый, прогресс быстрый, всё работает офлайн. Заходишь, делаешь пару ходов, усиливаешь команду — и уже втянулся. Отличный вариант, если хочется фэнтези, но без долгих прелюдий.
1. Увеличить физический урон
2. Уменьшить перезарядку навыков и затраты выносливости
3. Меню модов
Примечание :
Физический урон — единственная статистика, которая работает для высокого урона. Вам нужен предмет с физическим уроном, чтобы меню модов работало. Стоимость навыка Выносливость вы также можете изменить. Вы можете поэкспериментировать, какие характеристики или кулдаун подходят для вас.
Скачать Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.