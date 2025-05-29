Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы) 1.0.1
Магия, пушки и хаос — собирай билд, ищи команду и ныряй в Атлан
Crystal of Atlan — это боевик в стиле Magicpunk, где всё решают твои руки, рефлексы и то, как ты собрал свой класс. В этом мире магия работает наравне с машинами, а улицы городов и руины лабораторий полны врагов, заданий и тайн. Бои — в реальном времени, с уклонениями, комбо, бурстами и кастами. Хочешь ближнего бойца? Пожалуйста. Ловкого мага или гибрида с дробовиком — не вопрос. Здесь не ведут за руку — ты сам строишь свой стиль и выбираешь путь.
Все 5 классов и 11 подклассов доступны с начала, и в каждом — простор для экспериментов: 20+ активных навыков, сборки, синергии, прокачка. Игра затягивает не только сражениями, но и миром: здесь есть рейды, арены, PvE и PvP, объединённые живым онлайном и продуманной системой развития. Кроссплей работает, прогресс сохраняется, донат не душит. Атмосфера — микс стимпанка, заклинаний и стального лязга. И если ты соскучился по честной игре с ударной динамикой — вот она.
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