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Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы)

Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы) 1.0.1

Магия, пушки и хаос — собирай билд, ищи команду и ныряй в Атлан
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Nuverse Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Crystal of Atlan — это боевик в стиле Magicpunk, где всё решают твои руки, рефлексы и то, как ты собрал свой класс. В этом мире магия работает наравне с машинами, а улицы городов и руины лабораторий полны врагов, заданий и тайн. Бои — в реальном времени, с уклонениями, комбо, бурстами и кастами. Хочешь ближнего бойца? Пожалуйста. Ловкого мага или гибрида с дробовиком — не вопрос. Здесь не ведут за руку — ты сам строишь свой стиль и выбираешь путь.


Все 5 классов и 11 подклассов доступны с начала, и в каждом — простор для экспериментов: 20+ активных навыков, сборки, синергии, прокачка. Игра затягивает не только сражениями, но и миром: здесь есть рейды, арены, PvE и PvP, объединённые живым онлайном и продуманной системой развития. Кроссплей работает, прогресс сохраняется, донат не душит. Атмосфера — микс стимпанка, заклинаний и стального лязга. И если ты соскучился по честной игре с ударной динамикой — вот она.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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