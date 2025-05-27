Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню) 1.5.8
Собери команду героев и спаси мир в авто-RPG с глубокой прогрессией
Raising a Hero Party - Idle RPG — это автоматическая ролевая игра с фокусом на коллекционирование и стратегию, в которой ты развиваешь героев даже вне игры. Собери собственную команду бойцов и волшебников, чтобы остановить монстров, вырывающихся из межпространственного разлома, и защитить вершину Бесконечной Башни.
В игре сочетаются оффлайн-прогресс, постепенный рост персонажей, развитие отряда и продвижение по этажам башни. Система прокачки и улучшений работает круглосуточно, давая ощущение роста даже без постоянного участия. Управляй составом команды, открывай новых героев и шаг за шагом приближайся к финалу — спасти мир теперь в твоих руках.
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Режим Бога
Золотой множитель
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.