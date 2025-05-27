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Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню)

Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню) 1.5.8

Собери команду героев и спаси мир в авто-RPG с глубокой прогрессией
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Версия:
1.5.8
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
LiachenGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Raising a Hero Party - Idle RPG — это автоматическая ролевая игра с фокусом на коллекционирование и стратегию, в которой ты развиваешь героев даже вне игры. Собери собственную команду бойцов и волшебников, чтобы остановить монстров, вырывающихся из межпространственного разлома, и защитить вершину Бесконечной Башни.


В игре сочетаются оффлайн-прогресс, постепенный рост персонажей, развитие отряда и продвижение по этажам башни. Система прокачки и улучшений работает круглосуточно, давая ощущение роста даже без постоянного участия. Управляй составом команды, открывай новых героев и шаг за шагом приближайся к финалу — спасти мир теперь в твоих руках.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Золотой множитель

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню) v1.5.8 MOD APK

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Скачать Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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