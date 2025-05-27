Описание

Raising a Hero Party - Idle RPG — это автоматическая ролевая игра с фокусом на коллекционирование и стратегию, в которой ты развиваешь героев даже вне игры. Собери собственную команду бойцов и волшебников, чтобы остановить монстров, вырывающихся из межпространственного разлома, и защитить вершину Бесконечной Башни.





В игре сочетаются оффлайн-прогресс, постепенный рост персонажей, развитие отряда и продвижение по этажам башни. Система прокачки и улучшений работает круглосуточно, давая ощущение роста даже без постоянного участия. Управляй составом команды, открывай новых героев и шаг за шагом приближайся к финалу — спасти мир теперь в твоих руках.