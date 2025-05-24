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Vampire's Fall 2

Vampire's Fall 2 v1

Мрачное фэнтези с открытым миром, тактическими боями и прокачкой вампира
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Версия:
v1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Early Morning Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 19:00
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ - Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Vampire’s Fall 2 — это мрачная 2D‑RPG с открытым миром, где ты играешь за героя, ставшего вампиром в поисках своей судьбы. Исследуй тёмное королевство без загрузок — каждый шаг может привести к бою, диалогу или открытию. Сражения происходят прямо в режиме исследования, что делает атмосферу глубже, а тактические решения — важнее с каждой минутой.


Наращивай силу и настраивай стиль боя с помощью гибкой системы прокачки и случайных бонусов при повышении уровня: здоровье, магия, ловкость или хладнокровная стратегия — выбираешь ты. Игра даёт возможность детально настраивать персонажа, исследовать тайны мира и сталкиваться с выбором, который влияет на твой путь. Vampire’s Fall 2 — это возвращение классического фэнтези с вампирами, интригами и вызовом для каждого, кто не боится тьмы.


Информация о модах

Как только поячвится MOD - Добавим!

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 Теги темы: оригинал

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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