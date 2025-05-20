Lost Sword 1.215.258
Аниме-RPG с флиртом, боями и яркими героинями в потустороннем мире
Lost Sword — это аниме-фэнтезийная RPG с романтическими выборами и динамичными боями, где ты отправляешься в магический мир, полный опасностей, приключений и очаровательных героинь. Каждые пять минут — это сражение с монстрами, диалог с девушкой, выбор реплики и флирт с последствиями. Экшн и романтика здесь идут бок о бок, создавая уникальную атмосферу.
Встречай персонажей с яркими анимациями, голосами и собственными сюжетами, открывай боевые навыки, строй отношения и решай, кому довериться. Проходи главы истории, участвуй в PvE-боях, собирай трофеи, усиливай отряд. В Lost Sword выбор важен — от победы в бою до ответа в романтической сцене. Готов начать незабываемое аниме-путешествие?
Полная версия
Скачать Lost Sword v1.215.258 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.