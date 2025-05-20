android-1.ru / Игры / Ролевые / Lost Sword
Lost Sword

Lost Sword 1.215.258

Аниме-RPG с флиртом, боями и яркими героинями в потустороннем мире
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.215.258
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wemade Connect
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Lost Sword — это аниме-фэнтезийная RPG с романтическими выборами и динамичными боями, где ты отправляешься в магический мир, полный опасностей, приключений и очаровательных героинь. Каждые пять минут — это сражение с монстрами, диалог с девушкой, выбор реплики и флирт с последствиями. Экшн и романтика здесь идут бок о бок, создавая уникальную атмосферу.


Встречай персонажей с яркими анимациями, голосами и собственными сюжетами, открывай боевые навыки, строй отношения и решай, кому довериться. Проходи главы истории, участвуй в PvE-боях, собирай трофеи, усиливай отряд. В Lost Sword выбор важен — от победы в бою до ответа в романтической сцене. Готов начать незабываемое аниме-путешествие?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Аниме игры на андроид
Аниме игры на андроид
 Теги темы: оригинал

Скачать Lost Sword v1.215.258 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Lost Sword 2.1 Гб Ссылка 2 2.1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Version: 1.0.2
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Version: 1.68
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Version: 1.0.87
ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)
ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)
Version: 1.0.7
Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)
Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)
Version: 1.0.6
Auroria: a playful journey
Auroria: a playful journey
Version: 1.8
Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню)
Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.00.031
RPGВсе: Перезапуск (Мод меню)
RPGВсе: Перезапуск (Мод меню)
Version: 1.0

Отзывы о Lost Sword


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив