Описание

Lost Sword — это аниме-фэнтезийная RPG с романтическими выборами и динамичными боями, где ты отправляешься в магический мир, полный опасностей, приключений и очаровательных героинь. Каждые пять минут — это сражение с монстрами, диалог с девушкой, выбор реплики и флирт с последствиями. Экшн и романтика здесь идут бок о бок, создавая уникальную атмосферу.





Встречай персонажей с яркими анимациями, голосами и собственными сюжетами, открывай боевые навыки, строй отношения и решай, кому довериться. Проходи главы истории, участвуй в PvE-боях, собирай трофеи, усиливай отряд. В Lost Sword выбор важен — от победы в бою до ответа в романтической сцене. Готов начать незабываемое аниме-путешествие?