ATHENA:Blood Twin (Мод Меню) 1.0.7
Мудрость и жестокость богинь — раскрой свою силу в мире богов и демонов
ATHENA: Blood Twins — это мрачная фэнтези-MMORPG, где ты попадаешь в мир, изуродованный вечной войной между светом и тьмой. Каждые 5 минут ты исследуешь древние святилища, сражаешься с титанами и демонами, охотишься за артефактами и продвигаешься по сюжетной линии, управляя судьбами богинь-близнецов Афины. Война идёт не только за мир, но и за равновесие между хаосом и порядком.
В ATHENA: Blood Twins сочетаются классическая система классов, продвинутая кастомизация и мрачный сюжет о павших богах. Ты можешь выбрать воина, мага, лучницу или жрицу, прокачивать навыки, комбинировать стили боя и менять внешний вид персонажа с помощью костюмов. Масштабный мир открыт для PvE и PvP, а события разворачиваются в реальном времени. Если ты хочешь стать частью мифа — вступай в бой и напиши свою легенду.
Меню модов
Слабый враг
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.