Описание

ATHENA: Blood Twins — это мрачная фэнтези-MMORPG, где ты попадаешь в мир, изуродованный вечной войной между светом и тьмой. Каждые 5 минут ты исследуешь древние святилища, сражаешься с титанами и демонами, охотишься за артефактами и продвигаешься по сюжетной линии, управляя судьбами богинь-близнецов Афины. Война идёт не только за мир, но и за равновесие между хаосом и порядком.





В ATHENA: Blood Twins сочетаются классическая система классов, продвинутая кастомизация и мрачный сюжет о павших богах. Ты можешь выбрать воина, мага, лучницу или жрицу, прокачивать навыки, комбинировать стили боя и менять внешний вид персонажа с помощью костюмов. Масштабный мир открыт для PvE и PvP, а события разворачиваются в реальном времени. Если ты хочешь стать частью мифа — вступай в бой и напиши свою легенду.