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ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)

ATHENA:Blood Twin (Мод Меню) 1.0.7

Мудрость и жестокость богинь — раскрой свою силу в мире богов и демонов
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Efun Game Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

ATHENA: Blood Twins — это мрачная фэнтези-MMORPG, где ты попадаешь в мир, изуродованный вечной войной между светом и тьмой. Каждые 5 минут ты исследуешь древние святилища, сражаешься с титанами и демонами, охотишься за артефактами и продвигаешься по сюжетной линии, управляя судьбами богинь-близнецов Афины. Война идёт не только за мир, но и за равновесие между хаосом и порядком.


В ATHENA: Blood Twins сочетаются классическая система классов, продвинутая кастомизация и мрачный сюжет о павших богах. Ты можешь выбрать воина, мага, лучницу или жрицу, прокачивать навыки, комбинировать стили боя и менять внешний вид персонажа с помощью костюмов. Масштабный мир открыт для PvE и PvP, а события разворачиваются в реальном времени. Если ты хочешь стать частью мифа — вступай в бой и напиши свою легенду.


Информация о модах

Меню модов

Слабый враг

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 Теги темы: Мод меню

Скачать ATHENA:Blood Twin (Мод Меню) v1.0.7 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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