Thousands Layered Edge (Мод, Unlocked) 1.0.7
Возглавь самураев и сразись за честь против восстающей Империи
Thousands Layered Edge (Senso no Ken) — это стильный 3D-файтинг в духе японской эстетики суми-э, где каждое движение выглядит как ожившая картина. Каждые 5 минут ты участвуешь в дуэлях, оттачиваешь удары, парируешь атаки и продвигаешься по сюжету, где самураи сражаются не только за власть, но и за суть своего пути. Управление интуитивное, а каждая схватка — это тактический бой на выносливость и мастерство.
В Senso no Ken сочетаются динамичные сражения, глубокая история о сопротивлении и художественная графика в стиле тушью по рисовой бумаге. Ты играешь за одного из четырёх Кенсеев — Святых Меча — и ведёшь повстанцев против Империи, стремящейся стереть самурайскую традицию. У каждого героя — свои техники, стиль боя и путь. Игра предлагает сюжетный режим, аркаду и дуэли, работает офлайн. Здесь не просто сражаются — здесь защищают честь меча. Готов ли ты встать на сторону сопротивления?
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