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Thousands Layered Edge (Мод, Unlocked)

Thousands Layered Edge (Мод, Unlocked) 1.0.7

Возглавь самураев и сразись за честь против восстающей Империи
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
13th Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Thousands Layered Edge (Senso no Ken) — это стильный 3D-файтинг в духе японской эстетики суми-э, где каждое движение выглядит как ожившая картина. Каждые 5 минут ты участвуешь в дуэлях, оттачиваешь удары, парируешь атаки и продвигаешься по сюжету, где самураи сражаются не только за власть, но и за суть своего пути. Управление интуитивное, а каждая схватка — это тактический бой на выносливость и мастерство.


В Senso no Ken сочетаются динамичные сражения, глубокая история о сопротивлении и художественная графика в стиле тушью по рисовой бумаге. Ты играешь за одного из четырёх Кенсеев — Святых Меча — и ведёшь повстанцев против Империи, стремящейся стереть самурайскую традицию. У каждого героя — свои техники, стиль боя и путь. Игра предлагает сюжетный режим, аркаду и дуэли, работает офлайн. Здесь не просто сражаются — здесь защищают честь меча. Готов ли ты встать на сторону сопротивления?


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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