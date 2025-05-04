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VALKYRIE PROFILE LENNETH (Мод меню)

VALKYRIE PROFILE LENNETH (Мод меню) 0.1.9

Встань на сторону богов и собери воинов для битвы Рагнарока
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Версия:
0.1.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 11:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 946 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

VALKYRIE PROFILE LENNETH — классическая японская RPG с глубоким сюжетом и оригинальной боевой системой, вдохновленной скандинавскими легендами. Ты играешь за Леннет, валькирию, которая спускается в мир смертных, чтобы собрать души павших героев и подготовить их к последней битве между богами и великанами. Исследуй города, руины и туманные леса, раскрывай судьбы бойцов и решай, кто достоин подняться в Валгаллу.


На каждом этапе ждут пошаговые сражения с активной командной синхронизацией, головоломки и эмоциональные сцены, где каждый выбор влияет на финал. Версия от Crunchyroll Game Vault включает поддержку новых устройств и сохранение прогресса. Это культовая игра для тех, кто ценит богатый лор, трагизм и стратегию в JRPG.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Высокий урон
  • Бесплатное повышение квалификации
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 Теги темы: Мод меню

Скачать VALKYRIE PROFILE LENNETH (Мод меню) v0.1.9 MOD APK

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Скачать VALKYRIE PROFILE LENNETH (Мод меню) 946 Мб Ссылка 2 946 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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