Описание

VALKYRIE PROFILE LENNETH — классическая японская RPG с глубоким сюжетом и оригинальной боевой системой, вдохновленной скандинавскими легендами. Ты играешь за Леннет, валькирию, которая спускается в мир смертных, чтобы собрать души павших героев и подготовить их к последней битве между богами и великанами. Исследуй города, руины и туманные леса, раскрывай судьбы бойцов и решай, кто достоин подняться в Валгаллу.





На каждом этапе ждут пошаговые сражения с активной командной синхронизацией, головоломки и эмоциональные сцены, где каждый выбор влияет на финал. Версия от Crunchyroll Game Vault включает поддержку новых устройств и сохранение прогресса. Это культовая игра для тех, кто ценит богатый лор, трагизм и стратегию в JRPG.