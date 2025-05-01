Маг Идл: РПГ Башенная Защита (Мод Меню) 1.0.17
Призывай магию, улучшай башню и отбивай волны врагов
Маг Идл: РПГ Башенная Защита - Это идл-RPG в стиле башенной защиты, где ты играешь за мага, который сдерживает натиск монстров с помощью заклинаний и стратегии. Каждые 5 минут — новая волна, новые враги, новый выбор прокачки. Заклинания кастуются автоматически, пока ты собираешь золото, открываешь сундуки и усиливаешь героя. Игра не требует постоянного присутствия — даже в офлайне ты зарабатываешь ресурсы и прогрессируешь.
В Маг Идл: РПГ Башенная Защита сочетаются четыре ветки развития, сбор лута и глубокая кастомизация мага. Прокачивай атаку, защиту, экономику или поддержку, находи редкие посохи, кольца и артефакты. Меняй внешний вид героя, усиливай заклинания и адаптируй билд под стиль игры. Чем дальше — тем сложнее, и только грамотная стратегия поможет пройти всё дальше. Идеально подойдёт фанатам фэнтези, идл-игр и тех, кто любит магию с прогрессией без лишнего напряга.
МОД МЕНЮ
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.