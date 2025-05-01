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Маг Идл: РПГ Башенная Защита (Мод Меню)

Маг Идл: РПГ Башенная Защита (Мод Меню) 1.0.17

Призывай магию, улучшай башню и отбивай волны врагов
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Версия:
1.0.17
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BaldrickSoft RPG Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Маг Идл: РПГ Башенная Защита - Это идл-RPG в стиле башенной защиты, где ты играешь за мага, который сдерживает натиск монстров с помощью заклинаний и стратегии. Каждые 5 минут — новая волна, новые враги, новый выбор прокачки. Заклинания кастуются автоматически, пока ты собираешь золото, открываешь сундуки и усиливаешь героя. Игра не требует постоянного присутствия — даже в офлайне ты зарабатываешь ресурсы и прогрессируешь.


В Маг Идл: РПГ Башенная Защита сочетаются четыре ветки развития, сбор лута и глубокая кастомизация мага. Прокачивай атаку, защиту, экономику или поддержку, находи редкие посохи, кольца и артефакты. Меняй внешний вид героя, усиливай заклинания и адаптируй билд под стиль игры. Чем дальше — тем сложнее, и только грамотная стратегия поможет пройти всё дальше. Идеально подойдёт фанатам фэнтези, идл-игр и тех, кто любит магию с прогрессией без лишнего напряга.









Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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