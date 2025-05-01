Описание

Маг Идл: РПГ Башенная Защита - Это идл-RPG в стиле башенной защиты, где ты играешь за мага, который сдерживает натиск монстров с помощью заклинаний и стратегии. Каждые 5 минут — новая волна, новые враги, новый выбор прокачки. Заклинания кастуются автоматически, пока ты собираешь золото, открываешь сундуки и усиливаешь героя. Игра не требует постоянного присутствия — даже в офлайне ты зарабатываешь ресурсы и прогрессируешь.





В Маг Идл: РПГ Башенная Защита сочетаются четыре ветки развития, сбор лута и глубокая кастомизация мага. Прокачивай атаку, защиту, экономику или поддержку, находи редкие посохи, кольца и артефакты. Меняй внешний вид героя, усиливай заклинания и адаптируй билд под стиль игры. Чем дальше — тем сложнее, и только грамотная стратегия поможет пройти всё дальше. Идеально подойдёт фанатам фэнтези, идл-игр и тех, кто любит магию с прогрессией без лишнего напряга.



























