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Raising Jecheon Dae-seong (Мод меню)

Raising Jecheon Dae-seong (Мод меню) 2.40

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Версия:
2.40
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Idle Creator
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 405
Скриншоты
Описание

Raising Jecheon Dae-Seong - это игра, которая предлагает захватывающие сражения, развитие харизматичных героев и захватывающее путешествие с множеством монстров. Однако, что делает эту игру особенной, так это то, что она продолжает развиваться, даже когда вы заняты другими делами.


Вы можете заниматься своими повседневными делами, работать, учиться или просто отдыхать, а ваши герои в игре будут продолжать сражаться и развиваться. Это особенно удобно, если у вас ограниченное время для игры или вы хотите, чтобы игра шла в фоновом режиме.


В Raising Jecheon Dae-Seong вы будете управлять командой харизматичных героев, которые сражаются с разнообразными монстрами и выполняют задания. Вам предстоит развивать своих героев, улучшать их навыки и снаряжение, чтобы стать сильнее и победить все преграды на своем пути. Игра предлагает различные режимы игры, включая сражения в режиме реального времени и автоматический режим, где ваша команда будет сражаться самостоятельно. Вы также сможете объединяться с другими игроками в гильдии и участвовать в совместных сражениях и событиях.


Графика игры выполнена в привлекательном стиле, с яркими и красочными визуальными эффектами. Вы также можете наслаждаться захватывающей музыкой и звуковыми эффектами, которые добавляют атмосферности игровому процессу.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Неограниченная валюта — увеличение вместо уменьшения

4. Разблокировано Нет рекламы

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raising Jecheon Dae-seong (Мод меню) v2.40 MOD APK

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Unsigned 128 Мб Unsigned (Ссылка 2) 128 Мб

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