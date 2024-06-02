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Demon Squad (Мод меню)

Demon Squad (Мод меню) 1.33

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
EOAG Games
Версия:
1.33
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 602 Мб
id приложения:
com.EOAG.DemonIdle
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 665

Demon Squad - это увлекательная командная ролевая игра, которая привносит новый подход к жанру. Игроки погрузятся в мир демонов, где им предстоит собрать и управлять командой мощных и разнообразных персонажей.


Одной из ключевых особенностей Demon Squad является сочетание азарта командных сражений и элементов бездействия. Игроки смогут составить свою команду из различных демонов, каждый со своими уникальными способностями и характеристиками. Затем они смогут отправить свою команду в битвы, где будут противостоять разным противникам и выполнять задания.


Стратегическая глубина игры заключается в правильном выборе команды, расстановке персонажей и умелом использовании их способностей в бою. Игроки могут развивать своих демонов, повышать их уровень, улучшать навыки и экипировку, чтобы стать сильнее и справиться с более сложными вызовами. Кроме того, Demon Squad предлагает захватывающую историю, полную интриг и тайн. Игроки будут исследовать различные локации, встречать интересных персонажей и раскрывать секреты демонического мира.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Режим бога

 Теги темы: Мод меню

Скачать Demon Squad (Мод меню) 1.33 взлом

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Скачать Demon Squad (Мод меню)
602 Мб
Ссылка 2
602 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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