CounterSide (Полная версия) 7.21.2943361
В мире CounterSide существует неизбежный конфликт между Счетчиками и Поврежденными объектами, вызванный Сбоем Администрации. Эта захватывающая RPG приглашает вас на захватывающее путешествие, чтобы спасти Реальность и восстановить баланс.
Игра привлекает вниманием благодаря своим высоким стандартам качества. Иллюстрации Live2D оживают с корейской и японской озвучкой, создавая погружение в атмосферу. Очаровательные персонажи с уникальными характерами и историями ждут вас, чтобы спасти разрушенный мир вместе.
Ваше приключение начинается здесь. Ведите своих героев через битвы и испытания, разгадывайте тайны и противостоите врагам, чтобы вернуть мир в реальность. CounterSide предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе элементы графического романа и RPG, что делает игру незабываемой для всех любителей жанра.
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