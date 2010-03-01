В мире CounterSide существует неизбежный конфликт между Счетчиками и Поврежденными объектами, вызванный Сбоем Администрации. Эта захватывающая RPG приглашает вас на захватывающее путешествие, чтобы спасти Реальность и восстановить баланс.





Игра привлекает вниманием благодаря своим высоким стандартам качества. Иллюстрации Live2D оживают с корейской и японской озвучкой, создавая погружение в атмосферу. Очаровательные персонажи с уникальными характерами и историями ждут вас, чтобы спасти разрушенный мир вместе.





Ваше приключение начинается здесь. Ведите своих героев через битвы и испытания, разгадывайте тайны и противостоите врагам, чтобы вернуть мир в реальность. CounterSide предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе элементы графического романа и RPG, что делает игру незабываемой для всех любителей жанра.