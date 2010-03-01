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CounterSide (Полная версия)

CounterSide (Полная версия) 7.21.2943361

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
STUDIOBSIDE
Версия:
7.21.2943361
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 123 Мб
id приложения:
com.studiobside.CounterSide
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
5

В мире CounterSide существует неизбежный конфликт между Счетчиками и Поврежденными объектами, вызванный Сбоем Администрации. Эта захватывающая RPG приглашает вас на захватывающее путешествие, чтобы спасти Реальность и восстановить баланс.


Игра привлекает вниманием благодаря своим высоким стандартам качества. Иллюстрации Live2D оживают с корейской и японской озвучкой, создавая погружение в атмосферу. Очаровательные персонажи с уникальными характерами и историями ждут вас, чтобы спасти разрушенный мир вместе.


Ваше приключение начинается здесь. Ведите своих героев через битвы и испытания, разгадывайте тайны и противостоите врагам, чтобы вернуть мир в реальность. CounterSide предлагает уникальный опыт, сочетающий в себе элементы графического романа и RPG, что делает игру незабываемой для всех любителей жанра.


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Информация о модах

полная версия

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Скачать CounterSide (Полная версия) 7.21.2943361 взлом

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123 Мб
Ссылка 2
123 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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