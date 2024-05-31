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Snowbreak: Containment Zone (Мод меню)

Snowbreak: Containment Zone (Мод меню) 1.8.0.77

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Seasun Games Pte. Ltd.
Версия:
1.8.0.77
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 661 Мб
id приложения:
com.seasun.snowbreak.google
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
17

Snowbreak: Containment Zone переносит игроков в постапокалиптический мир, разрушенный «Нисхождением Титанов». Некогда шумный город превратился в пустыню, известную как Зона сдерживания Алеф. Теперь единственной надеждой на восстановление является праведная сила Адъютанта Силы Хеймдалля, которая стремится вернуть процветание и порядок в этот разрушенный мир. Игроки возьмут на себя роль героев, облаченных в самые прочные доспехи и вооруженных мощными мечами, чтобы сразиться с темной силой и принести весну в опустевший город.


Действие игры разворачивается в фантастическом мире будущего, который отличается от нашего более современным и высокотехнологичным обликом. В ней представлены как знакомые типы оружия, так и их усовершенствованные версии. Эти улучшенные боевые инструменты обладают уникальными эффектами и возможностями, которые придают сражениям особый драйв и зрелищность. Игрокам предстоит использовать свои навыки и мощное оружие, чтобы создать множество уникальных ситуаций на поле боя.


Кроме захватывающего игрового процесса, Snowbreak: Containment Zone предлагает глубокий сюжет, погружающий игроков в атмосферу научной фантастики. Игроки будут принимать участие в жестоких битвах, исследовать разрушенные локации и сталкиваться с разнообразными врагами, каждый из которых требует особого подхода и тактики. Постепенно раскрывая тайны Зоны сдерживания Алеф, игроки будут приближаться к своей цели — восстановлению мира и возвращению весны в разрушенный город.


Скриншоты

Информация о модах

1. Взлом скорости

2. Неограниченное количество пуль

3. Взлом урона

4. Быстрый огонь

5. Тупой враг

6. Автоматический огонь

7. Автоматическое прицеливание


Примечание . – Протестировано только на нерутированных устройствах. Запуск этого APK-мода на корневом устройстве, скорее всего, приведет к обнаружению root-доступа.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Snowbreak: Containment Zone (Мод меню) 1.8.0.77 взлом

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Скачать Snowbreak: Containment Zone (Мод меню)
661 Мб
Ссылка 2
661 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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