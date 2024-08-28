Версия:
3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Обновлено:
Сегодня, 15:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 789 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
131
Описание
Demon Hunt — это игра, где каждый ваш выбор определяет судьбу вашего приключения. Мир охвачен хаосом: демоны поглотили весь континент, и даже легендарные охотники пали в неравной битве. Осталось всего семь охотников низкого уровня, и на их плечах лежит последняя надежда человечества.
Ваша задача — стать одним из этих охотников, прокладывая свой путь через орды демонов, чтобы восстановить порядок и спасти мир. Каждый выбор, который вы сделаете, каждое действие может изменить ход истории. Сможете ли вы подняться с низов и стать легендарным охотником, или мир навсегда останется под властью тьмы?
Информация о модах
- Мод меню
- Множитель урона
- Режим Бога
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