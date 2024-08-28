Описание

Demon Hunt — это игра, где каждый ваш выбор определяет судьбу вашего приключения. Мир охвачен хаосом: демоны поглотили весь континент, и даже легендарные охотники пали в неравной битве. Осталось всего семь охотников низкого уровня, и на их плечах лежит последняя надежда человечества.





Ваша задача — стать одним из этих охотников, прокладывая свой путь через орды демонов, чтобы восстановить порядок и спасти мир. Каждый выбор, который вы сделаете, каждое действие может изменить ход истории. Сможете ли вы подняться с низов и стать легендарным охотником, или мир навсегда останется под властью тьмы?