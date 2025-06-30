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Ash of Gods: The Way (Мод, Unlocked)

Ash of Gods: The Way (Мод, Unlocked) v1.0.12

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Версия:
1.0.12
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AurumDust
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
750
Описание

Ash of Gods: The Way — это продолжение популярной серии карточных ролевых игр, которое вновь погружает игроков в мир стратегических пошаговых сражений, великолепной графики и захватывающих сюжетных линий. Игрокам предстоит принимать важные решения и сталкиваться с их последствиями, что делает каждое действие значимым. В игре реализованы тридцать два варианта финала, что гарантирует, что каждый ваш шаг и выбор будут влиять на конечный исход истории.


Боевая система игры, с её разнообразием классов и уникальными способностями, также порадует поклонников жанра. Каждый бой требует продуманных тактических решений и адаптации, предлагая новые вызовы и возможности для экспериментов с различными стратегиями. Ash of Gods: The Way предлагает глубокий и насыщенный игровой процесс, который заставит вас задумываться о каждом своём ходе, обеспечивая высокую степень погружения и удовлетворения от игры.


Информация о модах

Все разблокировано

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Ash of Gods: The Way (Мод, Unlocked) v1.0.12 MOD APK

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Скачать Ash of Gods: The Way (Мод, Unlocked) 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб
Старые версии Ash of Gods: The Way
Version 1.0.10 Version TG 1.0.10
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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