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Игра Paintball стрельба 3D (Мод, Много денег)

Игра Paintball стрельба 3D (Мод, Много денег) 14.8

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Версия:
14.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mini Sports
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 357
Скриншоты
Описание

Paintball Shooting Game 3D - это захватывающая стрелялка, которая перенесет вас в мир стратегии и боевых искусств. В этой игре вам предстоит пройти тренировку в профессиональной армии и стать настоящим мастером стрельбы из пейнтбольного оружия.


Игра предлагает множество увлекательных матчей и уровней, в которых вы сможете продемонстрировать свои боевые навыки и тактический гений. Ваша цель - победить своих врагов и показать, что вы настоящий чемпион пейнтбольных сражений. Одной из особенностей Paintball Shooting Game 3D является разнообразие оружия, которое вы можете разблокировать и использовать в боях. Каждое оружие имеет свои уникальные характеристики и возможности, что добавляет глубину и разнообразие игровому процессу.


Игра также предлагает отличную графику и звуковое сопровождение, которые создают реалистичную атмосферу битвы. Вы почувствуете себя настоящим пейнтбольным воином, сражаясь на различных аренах и полигонам.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Одно попадание убивает
  • Режим Бога
  • Разблокирована вся арена
  • Многопользовательский режим без блокировки 
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 Теги темы: Много денег

Скачать Игра Paintball стрельба 3D (Мод, Много денег) v14.8 MOD APK

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Скачать Игра Paintball стрельба 3D (Мод, Много денег) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Игра Paintball стрельба 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Верачка
Верачка 2 декабря 2023 23:19
Не открывает 2ссылки нерабочие
+1
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