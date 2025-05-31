Игра Paintball стрельба 3D (Мод, Много денег) 14.8
Paintball Shooting Game 3D - это захватывающая стрелялка, которая перенесет вас в мир стратегии и боевых искусств. В этой игре вам предстоит пройти тренировку в профессиональной армии и стать настоящим мастером стрельбы из пейнтбольного оружия.
Игра предлагает множество увлекательных матчей и уровней, в которых вы сможете продемонстрировать свои боевые навыки и тактический гений. Ваша цель - победить своих врагов и показать, что вы настоящий чемпион пейнтбольных сражений. Одной из особенностей Paintball Shooting Game 3D является разнообразие оружия, которое вы можете разблокировать и использовать в боях. Каждое оружие имеет свои уникальные характеристики и возможности, что добавляет глубину и разнообразие игровому процессу.
Игра также предлагает отличную графику и звуковое сопровождение, которые создают реалистичную атмосферу битвы. Вы почувствуете себя настоящим пейнтбольным воином, сражаясь на различных аренах и полигонам.
- МОД МЕНЮ
- Одно попадание убивает
- Режим Бога
- Разблокирована вся арена
- Многопользовательский режим без блокировки
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Установка
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.