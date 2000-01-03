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Life & Suffering of Sir Brante (Мод меню)

Life & Suffering of Sir Brante 1.4.2

Мод меню

Пройди путь от безымянного простолюдина до фигуры, способной изменить порядок мира
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Версия:
1.4.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
101XP LIMITED
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 478 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

The Life and Suffering of Sir Brante — это нарративная RPG в мрачном фэнтезийном сеттинге. Ты проживаешь целую жизнь — от рождения в семье простолюдинов до финала, который сам же и сформируешь. Каждые несколько минут — трудный выбор: смолчать или пойти против системы, пожертвовать собой или манипулировать близкими, чтобы выжить. Всё происходит в жестоком сословном мире, где тебя карают не за поступок, а за происхождение. История подана через текст, иллюстрации и глубокую ролевую механику.


Ты решаешь, каким станет господин Бранте — верным слугой порядка, философом-отступником, фанатичным пророком или циничным выживальщиком. Система выборов и последствий охватывает десятки лет, а каждый поступок имеет вес, даже если результат увидишь через главу. Без магии, но с болью, честью и бескомпромиссной логикой мира. Игра полностью офлайн, без доната — идеальна для тех, кто ценит текст, драму и ощущение, что судьба в твоих руках, даже если всё против тебя.


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 Теги темы: Мод меню

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