Описание

The Life and Suffering of Sir Brante — это нарративная RPG в мрачном фэнтезийном сеттинге. Ты проживаешь целую жизнь — от рождения в семье простолюдинов до финала, который сам же и сформируешь. Каждые несколько минут — трудный выбор: смолчать или пойти против системы, пожертвовать собой или манипулировать близкими, чтобы выжить. Всё происходит в жестоком сословном мире, где тебя карают не за поступок, а за происхождение. История подана через текст, иллюстрации и глубокую ролевую механику.





Ты решаешь, каким станет господин Бранте — верным слугой порядка, философом-отступником, фанатичным пророком или циничным выживальщиком. Система выборов и последствий охватывает десятки лет, а каждый поступок имеет вес, даже если результат увидишь через главу. Без магии, но с болью, честью и бескомпромиссной логикой мира. Игра полностью офлайн, без доната — идеальна для тех, кто ценит текст, драму и ощущение, что судьба в твоих руках, даже если всё против тебя.