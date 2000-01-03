Описание

Legend of Avatar — это игра, где величие не требует круглосуточного онлайна, а путь к доминированию вымощен не только мечами, но и разумной стратегией. Здесь вы — не просто герой, а тот, кого выбрали сами небеса. Сперва вы — обычный искатель, но с каждым шагом, каждым боем, каждой трансформацией становитесь воплощённой легендой. Боги даровали вам силу преображения, и с её помощью вы буквально меняете ход сражений: врываетесь в битву, взрывая всё вокруг, и выходите победителем, сияя, как живое оружие правосудия.





Но главное волшебство Legend of Avatar в том, что игра продолжает жить, даже когда вы отдыхаете. Прокачка идёт, ресурсы копятся, враги повержены в ваше отсутствие — а вы возвращаетесь и сразу получаете плоды труда, как герой, которого помнят и чтят даже вне сцены. При этом это не просто авто-RPG: вы строите, развиваете, набегаете, комбинируете, придумываете, как укрепить своё влияние и защитить свой домен. Всё это — в красивом, насыщенном мире, где богами быть сложно, но чертовски приятно.