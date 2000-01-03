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Legend of Avatar (Мод Меню)

Legend of Avatar 1.0.1

Мод меню

Когда ты — избранник богов, даже в отключке становишься сильнее
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
BillionaireGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 709 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Legend of Avatar — это игра, где величие не требует круглосуточного онлайна, а путь к доминированию вымощен не только мечами, но и разумной стратегией. Здесь вы — не просто герой, а тот, кого выбрали сами небеса. Сперва вы — обычный искатель, но с каждым шагом, каждым боем, каждой трансформацией становитесь воплощённой легендой. Боги даровали вам силу преображения, и с её помощью вы буквально меняете ход сражений: врываетесь в битву, взрывая всё вокруг, и выходите победителем, сияя, как живое оружие правосудия.


Но главное волшебство Legend of Avatar в том, что игра продолжает жить, даже когда вы отдыхаете. Прокачка идёт, ресурсы копятся, враги повержены в ваше отсутствие — а вы возвращаетесь и сразу получаете плоды труда, как герой, которого помнят и чтят даже вне сцены. При этом это не просто авто-RPG: вы строите, развиваете, набегаете, комбинируете, придумываете, как укрепить своё влияние и защитить свой домен. Всё это — в красивом, насыщенном мире, где богами быть сложно, но чертовски приятно.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Legend of Avatar (Мод Меню) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Legend of Avatar (Мод Меню) 709 Мб Ссылка 2 709 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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