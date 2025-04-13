RPG Villain Reincarnation — это RPG с тактическим уклоном и интересным сюжетным поворотом: ты играешь за Ю Нисимуру, обычного парня, который после нелепой смерти перерождается... в теле злодея из манги, которую он обожал. Только теперь это не история на страницах — а твоя новая, и довольно опасная, реальность.
В роли антагониста мафиозной организации тебе предстоит не просто выжить, а сломать сценарий: собрать союзников, укрепить позиции и противостоять главному герою, который, как ни странно, становится всё сильнее с каждой доброй (или не очень) выходкой. Придётся играть умно — использовать слабости врагов, комбинировать атаки через систему Break Attack, строить уникальные билды через древо навыков и подстраиваться под темп битв.
RPG Villain Reincarnation — это не банальная история о герое, а о том, каково это — быть на тёмной стороне, но не сдаваться. Выбор за тобой: плыть по течению или изменить свой финал.
Множитель урона меню, неограниченная валюта
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