Описание

RPG Villain Reincarnation — это RPG с тактическим уклоном и интересным сюжетным поворотом: ты играешь за Ю Нисимуру, обычного парня, который после нелепой смерти перерождается... в теле злодея из манги, которую он обожал. Только теперь это не история на страницах — а твоя новая, и довольно опасная, реальность.





В роли антагониста мафиозной организации тебе предстоит не просто выжить, а сломать сценарий: собрать союзников, укрепить позиции и противостоять главному герою, который, как ни странно, становится всё сильнее с каждой доброй (или не очень) выходкой. Придётся играть умно — использовать слабости врагов, комбинировать атаки через систему Break Attack, строить уникальные билды через древо навыков и подстраиваться под темп битв.





RPG Villain Reincarnation — это не банальная история о герое, а о том, каково это — быть на тёмной стороне, но не сдаваться. Выбор за тобой: плыть по течению или изменить свой финал.