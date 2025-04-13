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RPG Villain Reincarnation (Мод меню)

RPG Villain Reincarnation 1.0.4g

Много денегМод меню

Ты любил читать про злодеев... пока сам им не стал
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Версия:
1.0.4g
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
---
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

RPG Villain Reincarnation — это RPG с тактическим уклоном и интересным сюжетным поворотом: ты играешь за Ю Нисимуру, обычного парня, который после нелепой смерти перерождается... в теле злодея из манги, которую он обожал. Только теперь это не история на страницах — а твоя новая, и довольно опасная, реальность.


В роли антагониста мафиозной организации тебе предстоит не просто выжить, а сломать сценарий: собрать союзников, укрепить позиции и противостоять главному герою, который, как ни странно, становится всё сильнее с каждой доброй (или не очень) выходкой. Придётся играть умно — использовать слабости врагов, комбинировать атаки через систему Break Attack, строить уникальные билды через древо навыков и подстраиваться под темп битв.


RPG Villain Reincarnation — это не банальная история о герое, а о том, каково это — быть на тёмной стороне, но не сдаваться. Выбор за тобой: плыть по течению или изменить свой финал.


Информация о модах

Множитель урона меню, неограниченная валюта

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Аниме игры на андроид
Аниме игры на андроид
 Теги темы: Мод меню, Много денег

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Скачать RPG Villain Reincarnation (Мод меню) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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